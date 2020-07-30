港人入台可免「良民證」？　陸委會：依人道原則妥適處理個案

▲港版國安法通過後，香港有民眾上街抗議，可能因此違法無法申請良民證，影響出入境資格。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

港版國安法上路後，港警29日首次主動出擊，逮捕涉主張「港獨」的3男1女學生，引起在台港青團體「邊城青年」呼籲我政府，豁免港人申請入台證時需「良民證」的規定。對此，陸委會發言人邱垂正表示，會依據人道原則及相關法規，妥適處理個案，包括證件等問題。

邱垂正說，對於豁免港人來台證件申請時，須提供良民證的情況，「我想我們港澳關係條例及相關相關的許可辦法，對於處理港人來台事務都有規範，政府會依據人道原則及相關法規，妥適處理相關的個案，包括所涉及的相關證件等問題。」





▲香港警方陸續拘捕涉嫌違反國安法的民眾。圖為7月1日香港銅鑼灣遊行。（圖／路透）

據了解，香港警方29日首次主動出擊，在屯門、沙田等多區拘捕涉嫌違反「香港國安法」人士，共有3男1女，年齡介乎16歲至21歲，包括曾主張「港獨」的「學生動源」前召集人鍾翰林。

對此，《中央社》報導，「邊城青年」今天上午發表聲明稱，目前台灣對港處於邊境管制狀態，港人來台就學、工作、移民都需向港警申請良民證，才能取得入台證，惟因港警執法，香港民眾可能申請不到俗稱「良民證」的警察刑事紀錄證明書，盼台灣政府能放寬，以免失去尋求庇護的機會。

邱垂正補充，言論自由是普世價值，也是香港基本法第27條明文規定，賦予港人的權利，盼北京勿以惡法箝制港人自由，我方也會持續關注相關發展。他說，台港服務交流辦公室自7月1日營運至今，累計收到1000多件詢問案件，最多的是移民、定居，其他則是投資、就業跟就學相關事宜。

他強調，陸委會對於香港民眾洽詢的問題，多數按照現行規定予以回覆，若涉及到其他部會，或需要法規修正，陸委會也會召開跨部會會議協商，來精進對港人的服務。

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