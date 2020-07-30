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港國安處首次出擊！「學生動源」被指煽動獨立　3男1女遭拘捕

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲香港國安法公布全文並正式實施後，引發全球關注。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港警方29日首次主動出動，在屯門、沙田等多區拘捕涉嫌違反「香港國安法」人士，共有3男1女，年齡介乎16歲至21歲。港警國安處指出，該團夥在網上宣佈有關主張「香港獨立」的組織。

▲港警國安處高級警司李桂華說明案情。（圖／翻攝香港警察）

香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，29日下午在屯門沙田等多個區採取行動，拘捕3男1女，相關人士涉嫌違反香港國安法第二十條和第二十一條，檢獲證物包括電話、電腦及檔，還在整理當中。

李桂華指出，調查顯示，近期有團夥在網上宣佈有關主張「香港獨立」的組織，這個組織有自己的綱領，包括聲稱要建立「香港共和國」以及要不設底線進行鬥爭，又稱要團結「獨立派」採取行動。除了綱領之外，還有宣言煽動其他人加入他們的行列。

「學生動源 Studentlocalism」晚間則在臉書發文稱，前召集人鍾翰林在晚間8時50分時，在元朗住處被以「煽動他人分裂國家罪」遭國安警官上銬拘捕，並被帶走多袋證物，「如有進一步消息再作公佈。」

實際上「港版國安法」6月30日正式生效後，不少反對派政黨已宣告解散或者停止運作，包括獨派政黨香港民族陣線、學生動源等等，但稱仍會持續海外活動。

學生動源6月30日就在臉書表示，即日起遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會交由海外成員繼續運作，並將正式設立外國分部（台灣、美國、澳洲分部）接管組織一切事務，繼續推動香港獨立，直至香港作為獨立主權國家前仍然會繼續前進。

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