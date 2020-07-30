賴幸媛曝與王毅有「祕密管道」　陸委會：恐違國家機密保護法





▲前陸委會主委賴幸媛。（圖／ET資料照）

記者陳政錄／台北報導

前陸委會主委賴幸媛日前接受《新新聞》專訪時，驚爆她曾與時任國台辦主任王毅有「祕密管道」，更揭露當時兩岸ECFA談判秘辛。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天針對此事強調，「兩岸協商沒有所謂秘密管道或黑箱作業，應該依法處理，並接受國會監督」，提醒當事人要注意有無違反《國家機密保護法》。

邱垂正表示，對於「相關當事人（賴幸媛）」的說法，目前的陸委會無從說明，「但我們要提醒，依照公務人員服務法第四條第一項，公務員有絕對保守政府機關機密之義務」，對於機密事件，無論是否為主管事務均不得洩露，退職後異同。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持30日陸委會例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

因此，邱垂正指出，公務員若違反公務機密保密的相關義務，依照情節嚴重，可能涉及《國家機密保護法》及《刑法》等相關規定之適用。

據了解，賴幸媛在接受媒體訪問時說，她在第四次江陳會後，與時任國台辦副主任鄭立中表示，「陸委會和國台辦需要建立高層直接管道」，避免「兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」談判時的誤判。過兩周後管道建立，賴幸媛稱它為「德立管道」，並透露ECFA談判時曾歷經三大轉折。

除此之外，作家施威全今（30）日，還將透過獨立作家出版社，出版《協商總在晚餐後：賴幸媛與王毅的祕密管道》一書，目前已開放預購。

邱垂正重申，現在的陸委會，對於行政部門洽簽兩岸協議的過程，都需要依法處理，並接受國會監督，「我們特別強調，不應該有所謂的秘密溝通管道，或者是黑箱作業。」

至於媒體提問，政府是否會主動就賴幸媛是否洩密進行調查，以及出版機構、撰寫人會否也在調查範圍內，邱垂正僅說，「我們去提醒當事人注意相關法規的規定」，表示調查與否視有關機構判定，至於出版方面，「台灣是出版自由的國家，但你要負責任。」

▲王毅曾任大陸國台辦主任，現為中國大陸國務委員兼外交部長。（圖／路透）

據《國家機密保護法》第32條至第34條規定：

第32條：洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處一年以上七年以下有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。

第33條：洩漏或交付依第六條規定報請核定國家機密之事項者，處五年以下有期徒刑。因過失犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。



第34條：刺探或收集經依本法核定之國家機密者，處五年以下有期徒刑。 刺探或收集依第六條規定報請核定國家機密之事項者，處三年以下有期徒刑。 前二項之未遂犯罰之。

《刑法》第132條第1項規定：「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑。」同條第2項規定：「因過失犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」同條第3項規定：「非公務員因職務或業務知悉或持有第一項之文書、圖畫、消息或物品，而洩漏或交付之者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

《民法》第184條第1項規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，亦同。」

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