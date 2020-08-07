「未來鑽石」就是真鑽石！JOY COLORi品牌引領一場新革命的創業歷程

▲（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）



一顆璀璨鑽石背後，可能傳遞著一對新人的幸福故事、代表著一份別具意義的紀念，又或者是一種自我肯定的象徵，這是 JOY COLORi 創辦人謝淑英 Irene 對鑽石賦予的意義。

從鎮金店到 Hearts on Fire，退休後再創立 JOY COLORi 品牌代理未來鑽石，是 Irene 在珠寶領域中建立層層里程碑。看著她堅定的眼神和由內而外所展現出的信念，正如同鑽石所散發出的七彩火光般，綻放出無與倫比的閃耀魅力。

獨到前瞻的市場眼光，用品牌說故事推廣未來鑽石





▲Irene 認為，鑽石就是要配戴，戴上它們就是增添自信和美麗的媒介。（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）

公務體系出身的 Irene，做任何事情都細心縝密，30 多歲時半路出家投身珠寶產業，一待就是 25 年的時間，期間在鎮金店和 Hearts On Fire 兩大品牌從零開始建立，不僅憑著敏銳的市場洞悉力持續創下佳績，甚至扮演著黃金鑽石市場轉型、重塑的關鍵角色。

2017 年 Irene 自 Hearts On Fire 退休後，認為近年來風靡歐美的 Lab-Grown Diamond（實驗室培育鑽石）絕對是未來引頸期盼的趨勢。籌備了兩年後，2019 年 Irene 創立了個人品牌 JOY COLORi，引進全世界唯一獲得零碳排放認證的美國鑽石品牌 Diamond Foundry，並將 Lab-Grown Diamond 在台註冊登記為「未來鑽石」，期待透過品牌與消費者分享：「配戴珠寶不需要過於嚴謹，應該將其結合生活，輕鬆展現個人的品味風采。」

▲未來鑽石就是 100% 真鑽石! Irene 相信未來鑽石將成為新的趨勢，正確的選擇更是保護地球最實際的行動。（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）

所謂未來鑽石，是利用高科技實驗室模擬鑽石生成的環境，培育出與開採鑽石毫無差別的裸礦，再經由切割、琢磨和拋光，才能成為擁有七彩火光的未來鑽石。2018 年美國聯邦貿易委員會（US Federal Trade Commission）裁定由實驗室培育出的鑽石和天然開採鑽石的科學組成並無二致，也就是說正式由法律認證未來鑽石是 100% 真鑽。除此以外，GIA 美國寶石學院的副總裁 Matthew Hall 與 JCK NEWS 拉斯維加斯區新聞總監 Rob Bates 都不約而同的表示：「實驗室培育的鑽石就是真正的鑽石，具有相同的光學、化學、熱學和物理特性。」而 IGDA（國際未來鑽石協會）更直指：未來鑽石是由頂尖的技術創造出地底環境條件，培育出化學、物理原子結構均與開採鑽石相同的真鑽石。

Irene 表示，未來鑽石就是真鑽石為無庸置疑地的，消費者一樣可以由不同的設計、車工、淨度選擇心儀的商品，同時多了一份保護地球、捍衛人道與環境的堅持。

揮毫人生的色彩，在學習和挑戰中突破框架





▲Irene 熱愛彩色、繽紛的元素，她覺得這是象徵我們多變有趣的人生。（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）

說起品牌名稱 JOY COLORi 的由來，Irene 露出了熱切的神情：JOY 是人們發自內心的「喜樂」，加上 COLOR 則是表現豐富的繽紛色彩，最後用 i 代表創辦人 Irene Hsieh，兼具意涵和巧思。Irene 堅定地說：「人生就像一塊白色的畫布，只有自己能決定揮筆而出的是什麼樣的畫面與色彩，如同每一顆鑽石一樣，都是獨一無二的作品。」

然而，創業怎麼可能沒有困境，談到這裡 Irene 亦顯得神色自若。無論是創業初期的資金投放、人才培訓，或者今（2020）年受到新冠肺炎衝擊的業績，屢屢為 Irene 帶來大大小小的挫折，但她相信只要有正確的意念和態度，即便生活起起伏伏也要不斷學習，品牌自然會走在正向的軌道上。她分享，就拿疫情的影響來說，全世界正進入一個「NEW NORMAL」的時代，新的日常、新的秩序、新的營運模式，就像未來鑽石創造出新市場一樣，從既定的舊觀念跳出框架，展現新的迷人樣貌。

眾多國際名人加持，證明未來鑽石的發展性





▲對於 JOY COLORi 未來的發展，Irene 帶著「樂趣無窮」的心情，來看待每一次的挑戰。（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）

未來鑽石所傳遞的信念，源於對地球環境和家園守護的一份心意。對此，舉凡時尚圈、歐美好萊塢巨星以及英國王妃的婚戒，紛紛選擇價格親民、兼具人道環保的未來鑽石來配戴，也吸引了不少消費者的目光。

▲JOY COLORi 位於信義遠百 A13 的店面，整體的空間感具有明亮、大方的舒適感。（圖／Irene、JOY COLORi、Diamond Foundry提供、艾葳精品婚紗攝影）

目前， JOY COLORi 在台灣共有四間店面，預計 9 月份於台中正式展店，企圖讓越來越多人認識未來鑽石，進而引領一場美麗時尚的新革命！Irene 說，未來鑽石的出現帶給新時代的新人更好的選擇，消費者有 40 種切割形狀可以挑選，讓新人必定能從中找到屬於兩人的完美婚戒。

專訪到了尾聲，問 Irene 可曾想過退休呢？只見她不假思索地回答：「Never！」她覺得多數人都把「工作」兩個字想得太過嚴肅，工作應該是充滿樂趣和挑戰的生命意義，只要能有目標自然就會有數不盡的樂子了，說這句話時 Irene 的雙眼明亮，好似耳朵上的鑽石耳環，同樣閃耀動人！

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