台東縣校長布達暨交接典禮　饒慶鈴期勉：共同翻轉台東教育

▲台東縣校長布達暨交接典禮，饒慶鈴期共同翻轉台東教育。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣109學年度高級中等以下學校、四維幼兒園校長、園長布達交接典禮，30日在縣府大禮堂舉行，由縣長饒慶鈴布達及頒發聘書給新任國中小學校長、園長，以及致贈退休的初鹿國小陳金祝等2位校長紀念牌匾，感謝他們奉獻台東教育工作。饒慶鈴特別感謝教育工作伙伴對於教育的奉獻與付出，希望新連任校長一起努力翻轉台東教育。



饒慶鈴期盼所有的校長，要有團隊的精神，充分掌握學校所在地區條件來發展學校特色，更期勉校長積極引領學校創新發展，提升學生學習力，領導學校與國際接軌。在12年國教108課綱的帶領下，啟發孩子豐富多元的潛能。饒縣長表示，「翻轉台東教育」是她很重要的施政目標，為師生打造安心安全的學習環境、培養學生良好的品格素養，並建立學生基礎學力，透過多元學習、培養未來人才，讓台東的教育持續往前推進，她與教育團隊要做的很多，更有待家長、校長、老師及社會一起努力，為孩子打造一個美好的未來。

教育處指出，本學年度連任校長共有17人，分別為新生國中林銘欽校長、東海國中賴亮禎校長、瑞源國中呂學興校長、大王國中王中興校長、長濱國中張新發校長、新生國小張瑞群校長、豐源國小吳秀金校長、知本國小溫文龍校長、尚武國小王嵩逸校長、大武國小楊惠珍校長、綠島國小趙光華校長、大坡國小林素慧校長、北源國小吳能州校長、三民國小鍾敏華校長、長濱國小嚴政雍校長、加拿國小陸雅林校長及成功國小孫美珠校長。



新任校長共計12人，分別為初鹿國小何錦尚校長、豐田國小校長黃潮源、紅葉國小方穎豐校長、太平國小高彩珍校長、新園國小高進欽校長、興隆國小林克銘校長、大王國小黃子誠校長、新興國小李惠敏校長、土坂國小顏正一校長、安朔國小蕭德光校長、德高國小高志雄校長及武陵國小胡琢偉校長、四維幼兒園長王惠瑩。

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