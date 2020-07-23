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親子

必看！地下室釀災，我們身邊非法安親班竟然這麼多…

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（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

新北市三重區發生安親班火災，由於起火點在地下室，很多人第一時間的疑問是：「怎麼會有安親班設在地下室？」（對！安親班跟幼兒園，都不能使用地下室做為兒童使用空間）在媒體追蹤報導之後，發現這是兼營違法安親班的無牌足球教室，不但沒有公司或商業登記，當然也不會向主管機關申請立案。

哇，乍聽之下這安親班也太黑心了吧，敢這樣公然招生拉人，卻沒有登記立案，還利用地下室做為學生使用空間，但您知道嗎？這其實不是個案，我們周遭一定有不少開設多年或頗具規模的幼兒園及安親班，披著教育的糖衣，卻沒有誠實往上報，不管是僥倖心態，或不想被查稅，這都是極為糟糕的行徑。

才藝補習班跟安親班是不一樣的，安親班（兒童課後照顧服務中心）所聘用的教師，需要具備教保員相關資格，或完成政府認定之專業訓練課程等條件，而且每班至多收25人，樓層需設在地上1到4樓，為消防安全著想，不可使用地下室！若無立案卻有安親班事實，將依兒少法開罰，而補習班是依據「補習及進修教育法」，限制較安親班寬鬆許多。

那，為什麼還是滿街的違法安親班跟幼兒園呢？這可以從4個面向說起！

1、業者想法

雖然是從事教育工作，但畢竟不是義務教育，當然以營利為重！因為招收學生的年紀很小，所以政府在消防法規上有許多限制，如果完全按照規定，那業者勢必要花上更多成本，在這樣便宜行事的僥倖心態下，商人當然多一事不如少一事，超收、設備偷工減料、安親班不做立案，甚至請不具正式資格的人來當老師。

2、家長心態

您有沒有好奇過，為什麼這些園所出事後，依然會有家長跳出來應援、當啦啦隊？如果跟他們勸說、提出疑問，這些家長還會幫忙消毒：「你要相信老師。」各種鄉愿袒護，真讓人暈倒。

在我親身接觸過後，發現他們個個神勇，而且秉持「天大、地大、上班最大」，一句話就把你推翻掉了：「我們要工作，不然怎麼辦呢？沒地方照顧小孩啊。」甚至幫著業者，懷疑「你是不是愛找麻煩的恐龍家長啊？」

拿這次發生火災的安親班來說，您相信嗎？這些受災孩子的父母，之後還是會有人把小孩繼續留在這裡，因為「要上班！」說句重話，所謂不見棺材不掉淚。

3、老師角度

對老師來說，這就是一份工作，所以他們大都不會大義滅親，只能配合老闆的做法。

4、主管機關

滿街的安親班招牌跟宣傳廣告，大大的門面卻查無立案，我都不知道為什麼稽查的人永遠看不到，是真的被業者矇蔽，還是有什麼利益糾葛？

最後，再次強調，很多未立案機構是家長放縱出來的，真正會關注討論這塊的父母，比例可能不到3成，既然我們希望孩子安全長大，為什麼可以這麼不探究這些資訊？或是搪塞一句「相信老師」呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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