凌晨遇色狼猛襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮市3日凌晨0時許發生一起離奇車禍，何姓夫妻深夜發生口角後，何妻負氣外出散心，不料卻在美崙工業區人行道上遇到色狼襲胸，嚇得急忙撥打電話向丈夫求救。何夫聞訊後救妻心切，駕車飛速衝往工業區內尋妻，不料卻在路口處撞上一名騎著單車的男子，男子當場噴飛慘死，地上留下大攤血跡。更離奇的是，當何妻聞訊趕抵事故現場時，赫然發現遭撞死的男子就是襲胸色狼，直呼「就是他摸我！」

▲何夫座車擋風玻璃破裂、引擎蓋凹陷。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方初步調查，這起死亡車禍就發生在3日凌晨0時2分，當時何妻因與丈夫吵架，負氣外出散心，獨自一人走在美崙工業區人行道上，不料卻遭喝醉的外籍移工拉扯性騷，對方甚至還伸出鹹豬手襲胸，嚇得何妻急忙逃離，並撥打電話向丈夫求救。

何夫接到妻子的求救電話後心急如焚，立刻開著白色自小客車前往工業區內尋妻，為了確保妻子安危，駕車過程中仍與妻子保持電話通訊，但因疑似講電話分心、且車速過快反應不及，經過精美路、美工六街口時不慎撞上另名單車騎士，導致男子當場彈飛20公尺遠慘死。

離奇的是，何妻獲悉丈夫發生車禍後急忙趕到現場，赫然發現遭撞死的單車男子正是不久前騷擾自己的移工，嚇得驚呼「就是他摸我！」警方調查，何夫與該名移工互不相識，案發前也不知他正是騷擾妻子的色狼，2案間應無因果關係；全案依過失致死罪嫌進一步偵辦。

▼單車男遭撞後彈飛約20公尺遠，當場慘死。（圖／記者蕭可正翻攝）