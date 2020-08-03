　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

凌晨遇色狼猛襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮市3日凌晨0時許發生一起離奇車禍，何姓夫妻深夜發生口角後，何妻負氣外出散心，不料卻在美崙工業區人行道上遇到色狼襲胸，嚇得急忙撥打電話向丈夫求救。何夫聞訊後救妻心切，駕車飛速衝往工業區內尋妻，不料卻在路口處撞上一名騎著單車的男子，男子當場噴飛慘死，地上留下大攤血跡。更離奇的是，當何妻聞訊趕抵事故現場時，赫然發現遭撞死的男子就是襲胸色狼，直呼「就是他摸我！」

▲▼凌晨遇色狼猛襲胸！花蓮夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲何夫座車擋風玻璃破裂、引擎蓋凹陷。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方初步調查，這起死亡車禍就發生在3日凌晨0時2分，當時何妻因與丈夫吵架，負氣外出散心，獨自一人走在美崙工業區人行道上，不料卻遭喝醉的外籍移工拉扯性騷，對方甚至還伸出鹹豬手襲胸，嚇得何妻急忙逃離，並撥打電話向丈夫求救。

何夫接到妻子的求救電話後心急如焚，立刻開著白色自小客車前往工業區內尋妻，為了確保妻子安危，駕車過程中仍與妻子保持電話通訊，但因疑似講電話分心、且車速過快反應不及，經過精美路、美工六街口時不慎撞上另名單車騎士，導致男子當場彈飛20公尺遠慘死。

離奇的是，何妻獲悉丈夫發生車禍後急忙趕到現場，赫然發現遭撞死的單車男子正是不久前騷擾自己的移工，嚇得驚呼「就是他摸我！」警方調查，何夫與該名移工互不相識，案發前也不知他正是騷擾妻子的色狼，2案間應無因果關係；全案依過失致死罪嫌進一步偵辦。

▼單車男遭撞後彈飛約20公尺遠，當場慘死。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼凌晨遇色狼猛襲胸！花蓮夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼凌晨遇色狼猛襲胸！花蓮夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼凌晨遇色狼猛襲胸！花蓮夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲▼凌晨遇色狼猛襲胸！花蓮夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我。（圖／記者蕭可正翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
遇色狼襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸
快訊／狂風豪雨！台中「巨型看板」掉落　砸毀22台機車
名嘴罹怪病又驗出「癌變前兆」！崩潰大哭：還要看兒子長大
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／檢舉6車「視行人如空氣」全被退　他轟：要再死幾人才清醒...鳳山警說話了

男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

中壢客運路口追撞等停機車　再衝對向教會外牆！騎士骨折司機挫傷

快訊／哈格比挾狂風豪雨！台中文心路「巨大看板」掉落　砸毀人行道22部機車

「我在國際機場放炸彈！」警白忙一場　他罹「思覺失調症」獲減刑

離婚父想借錢才打電話　女兒心寒放生：曾窮到要向幼兒園預借學費

蘇震清慘了！涉SOGO經營權被聲押　檢調再劍指「誠美材掏空+印尼參訪圖私利」

見醫師與心愛女友太親密！知名本土劇男星爆氣出拳...害他慘成「熊貓眼」

凌晨遇色狼猛襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

獨／檢舉6車「視行人如空氣」全被退　他轟：要再死幾人才清醒...鳳山警說話了

男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

中壢客運路口追撞等停機車　再衝對向教會外牆！騎士骨折司機挫傷

快訊／哈格比挾狂風豪雨！台中文心路「巨大看板」掉落　砸毀人行道22部機車

「我在國際機場放炸彈！」警白忙一場　他罹「思覺失調症」獲減刑

離婚父想借錢才打電話　女兒心寒放生：曾窮到要向幼兒園預借學費

蘇震清慘了！涉SOGO經營權被聲押　檢調再劍指「誠美材掏空+印尼參訪圖私利」

見醫師與心愛女友太親密！知名本土劇男星爆氣出拳...害他慘成「熊貓眼」

凌晨遇色狼猛襲胸！夫飛車救妻「撞死單車男」　妻見死者嚇傻：就是他摸我

【黃寶慧】慧眼看天下／美中報復性互關領事館 關係降歷史冰點！ 聶建中：產生斷交危機，戰爭風險恐提升！

獨／檢舉6車「視行人如空氣」全被退　他轟：要再死幾人才清醒...鳳山警說話了

男站西濱大橋護欄突跳海輕生　警、消聯合下救生艇搶回命

艾成「上帝叫我們結婚」　王瞳見「神奇數字777」信了

哈格比瘋狂甩雨！彰化和美德美路「水淹小腿肚」　居民急搬沙包堵家門

81.9萬起！Hyundai Elantra Sport「終極版」最後限量300台上市

瑞德西韋1000劑「7月到貨跳票」　國內庫存只夠54名重症患使用

陳凱琳生下二胎兒子！《步步》八爺鄭嘉穎二度當爸　曬「一家四口」合照報喜

快訊／蘇震清涉賄、蘇嘉全請辭　蔡英文14：30親上火線回應

一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

即／趙正宇拿出100萬交保　律師帶錢來了

檔案近百G！「新北斯文多金牙醫」針孔偷拍5牙助換衣服

新北21歲警遭屁孩撞上　慘摔恐成植物人

快訊／台中巨大看板掉落　砸毀22部機車

21歲警遭屁孩撞摔！侯友宜道歉

含前議長全家在內「9人鉛中毒」！盛唐中醫院長：誤用硃砂

更多熱門

相關新聞

王功蚵農失足落海　救起已無心跳

王功蚵農失足落海　救起已無心跳

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所值班人員昨（2日）下午3時25分接獲通報，有蚵農於舊崗亭海域作業時不慎落海，安檢所立即派員前往救援，無奈蚵農救起後已經沒有生命徵象，經送往彰濱秀傳紀念醫院搶救後，仍宣告不治身亡。

即／國3苗栗段「貨車追撞保時捷」　1人受傷送醫

即／國3苗栗段「貨車追撞保時捷」　1人受傷送醫

墾丁汽機車駕駛爆衝突　街頭互嗆砸安全帽嚇哭小孩

墾丁汽機車駕駛爆衝突　街頭互嗆砸安全帽嚇哭小孩

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

壽山雄獅瘦到見骨！動物園回應了

壽山雄獅瘦到見骨！動物園回應了

關鍵字：

影音花蓮美崙工業區襲胸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面