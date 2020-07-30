一天只能打1.5小時　陸《英雄聯盟》正式啟用防沉迷機制

▲中國英雄聯盟伺服器開始啟用防沉迷機制。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

中國大陸祭出了《關於防止未成年人沉迷網路遊戲機制》，就在29日，《英雄聯盟》中國伺服器正式引入了這項機制，許多玩家登入後都會看到公告表示，未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時。

中國《英雄聯盟》發布官方聲明表示：「為回應國家新聞出版署政策，英雄聯盟會在2020年7月29日開始，陸續接入未成年人防沉迷新規，主要規則如下：1、遊戲時長限制：未成年用戶每日22時至次日8時禁玩，法定節假日每日限玩3小時，其他時間每日限玩1.5小時；2、遊戲消費限制，未滿8周歲的用戶無法進行遊戲充值；8周歲(含)以上未滿16周歲的用戶，單次充值上限50元人民幣，每月充值上限200元人民幣;16周歲(含)以上未成年用戶，單次充值上限100元人民幣，每月充值上限400元人民幣。具體規則請見國家新聞出版署《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，感謝各位召喚師的支持與理解。」

公告一出，網路馬上掀起討論，有大陸玩家認為合理，認為往後不會遇到素質較差的小玩家，甚至有人說：「當年我也是拿我爸身分證申請帳號的，上有政策、下有對策」，更網友說：「現在小朋友都不打LOL的，都打《王者榮耀》，根本沒差」，但也有玩家擔心這樣的防沉迷機制很有可能會限制了有潛力的孩子，造成大陸當地選手的斷層，「難道青訓就每天1.5小時，剩下時間冥想訓練嗎？」

▲ 中國在2005年就制定《網絡遊戲防沉迷系統開發標準》。（圖／翻攝自中國中央人民網站）

中國新聞出版總署其實早在2005年就制定《網絡遊戲防沉迷系統開發標準》，利用技術對未成年人在線遊戲時間予以限制，並通知中國7家大型網路遊戲公司，要求業者向政府提出開發防沉迷系統計畫，並自2007年開始推行防沉迷系統，並要求註冊玩家提供身分證、姓名等資訊，交給公安部門核對。

根據規定，防沉迷系統會監控玩家的遊戲時間，接近3小時將給予提醒，如超過3小時，系統就會不斷提出警告，讓遊戲玩家不要繼續玩下去。同時，在3-5個小時內，遊戲中的遊戲收益（包含經驗值、掉寶率、榮譽值、聲望值等）將下降至原有的50% ，5個小時後將降為0。系統還規定，玩家玩滿「健康遊戲時間」，該帳號必須還要經過5個小時的下線時間累計間隔，才能重新啟用。

《紐約時報》指出，這是因去年中國國家領導人習近平在公開場合談到了兒童視力低下的禍害，給了官員們更大的執行壓力。中國網路遊戲的龍頭「騰訊」其實去年就自主啟動了「未成年遊戲限制機制」—要求玩家實名註冊；並限制未成年者的遊戲時間，12歲以下每日只能玩1小時、12歲以上未滿18歲每日最多2小時，時間到了就會被迫退出遊戲。