遊戲界解凍！「版號發放」騰訊市值增千億　馬化騰再登首富

▲英雄聯盟和絕地求生是目前全球熱門遊戲。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸遊戲界自3月起因國家暫停發放遊戲版號而陷入寒冬，譬如《絕地求生》因此不允許用戶充值等，而21日舉行的中國遊戲產業年會傳來好消息「首批部分遊戲已經完成版號審核」，這意味著遊戲行業將逐步邁上有秩序的正軌。受此消息影響，遊戲股普漲，騰訊更是漲幅超過4%，市值增長超人民幣1000億元，馬化騰也因此以354億美元重回大陸首富。

2018中國遊戲產業年會於21日在海南舉行，中宣部出版局副局長馮士新表示，「目前首批部分遊戲已經完成審核，正在抓緊核發版號。由於存量大，消化需要時間，需要行業保持耐心」這句話引起全場一片沸騰。因為政府3月暫停發放版號，沒有版號的遊戲不允許上線運營收費，不少公司因此利潤減少。

▲騰訊12月21日股市圖。（圖／翻攝自網路）

騰訊身為巨頭，旗下遊戲有《英雄聯盟LOL》、《絕地求生》、《王者榮耀》等，其中，《王者榮耀》是全球最賺錢的遊戲。該消息發佈後，騰訊股價直線飆漲，截至午間香港股市收盤，漲幅超過4%，市值增長超人民幣1000億。

此外，根據福布斯即使財富榜顯示，騰訊創辦人兼總裁馬化騰反超恆大集團創辦人兼董事局主席許家印，重回中國大陸首富。截至21日12點整，馬化騰身家達到354億美元，許家印因恒大股價下跌至第2位，身家344億美元，馬雲位列第三位331億美元。

▼王者榮耀遊戲界面 。（圖／記者蔡儀潔攝）

2018遊戲行業迎來漫漫長夜

遊戲行業近年發展迅速，2017年整體的營業收入就近人民幣2200億元，但也因此出現了許多因青少年遊戲成癮而導致的不良社會現象。政府於3月澆下冷水，發布《遊戲申報審批重要事項通知》，所有遊戲版號的發放全面暫停，且並未通知暫停期限。

這條消息對遊戲從業者而言絕對稱得上是「噩耗」，因為沒有版號的遊戲不允許上線運營收費。譬如《絕地求生：刺激戰場》因無法加入付費功能，即使在App Store長期佔據榜首，用戶活躍度高卻始終無法變現，只能通過海外市場獲得收入，盈利能力遠遠比不上長久霸佔大陸市場的《王者榮耀》。

政府於8月再出「總量控管」，提出控制新增網路遊戲運營數量，兩道政策掐住網遊公司咽喉。因為在在網遊行業，尤其是手遊行業，網遊生命週期最短的不過半年時間，最長的也不過兩年時間，新網遊遲遲無法商業化，對很多公司而言意味著光有投入沒有收入，其處境可想而知。2018前三季度國內上市的遊戲公司中，42%出現淨利潤下滑。