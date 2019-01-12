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騰訊與LOL開發商成立合資公司　未來「專注電競、自負盈虧」

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▲▼騰訊與《英雄聯盟》開發商Riot Games在上海成立合資公司。（圖／翻攝自微博／CFP）

▲騰訊與《英雄聯盟》開發商Riot Games在上海成立合資公司。（圖／翻攝自微博／CFP）

大陸中心／綜合報導

騰訊（00700.HK）與其全資控股的《英雄聯盟》遊戲開發商Riot Games在上海宣布成立一家合資公司「騰競體育文化發展（上海）有限公司」（以下簡稱「騰競」）。希望將《英雄聯盟》遊戲業務和電競業務區分開，新公司將更加專注於電競，並自負盈虧。

▲▼LOL，英雄聯盟。（圖／CFP）

▲英雄聯盟League of Legends。（圖／CFP）

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）是由Riot Games開發及發行的一款多人線上戰術擂台（MOBA）遊戲，在遊戲中有免費模式進行，也提供付費購買道具的服務，是至今全球影響力最大的電競項目，在中國也有深厚的基礎。近年全球高度關注電競產業，2018年亞洲運動會首次納入電子競技表演項目，國內外傳統體育俱樂部以及多方企業關注並投資電競。

▲▼2018年11月3日，韓國仁川， 2018英雄聯盟全球總決賽於3日晚間落下帷幕，決賽中，中國賽區的IG戰隊連下三局零封歐洲Fnatic戰隊，斬獲了2018英雄聯盟全球總決賽世界冠軍。（圖／CFP）

▲韓國仁川2018年11月3日「2018英雄聯盟全球總決賽」，中國賽區IG戰隊連下3局零封歐洲Fnatic戰隊奪下世界冠軍。（圖／CFP）

根據《澎湃新聞》報導，有業界人士指出，即使是《英雄聯盟》這樣有成熟的電競賽事體系，單場關注度已超過NBA總冠軍賽的年度全球S級賽事，但電競商業化開發仍然不足，尤其是C端變現的各種嘗試面臨困境。

在10日召開的「2019中國英雄聯盟電競生態領袖峰會」上，騰競體育團隊首次亮相。騰訊集團高級副總裁馬曉軼出任董事長、騰訊遊戲副總裁黃凌冬出任董事兼法人、Riot Games大中華區及東南亞負責人葉強生與騰訊互娛合作市場部總經理朱崢嶸出任董事，騰訊互娛《英雄聯盟》負責人金亦波、Riot Games中國區業務負責人林松出任聯席CEO。

▲▼打網路遊戲，打LOL，打CS，電競。（圖／CFP）

▲電競產業成為兵家必爭之地。（圖／CFP）

騰競體育聯席CEO林松指出，「在以前的體系下會有很多顧慮，現在把電競獨立出來，最直觀來說就是自負盈虧，獨立反應，這樣的話就需要思路更開闊一點。」

根據了解，騰競首先會以中國《英雄聯盟》電競這一核心資產和品牌為主，提高賽事營運能力，中長期規劃則以「打通上下游」並實現全產業鏈佈局為主，兼具內容發展和平台營運，負責Riot Games國際賽事的本地化推廣以及商業化代理，並多元化擴大商業收入。

有關英雄聯盟在中國的發展前景，Riot Games首席執行官Nicolo Laurent指出，「電子競技產業發展方面，中國處於領先地位。2018年，LPL賽區與北美賽區首次建立起聯盟化體系，LPL賽區也是第一個開啟主客場的賽區」。

針對遊戲業的監管，金亦波表示，電競和遊戲的監管方式不太一樣，有監管對業界來說是好事。「現在無論是國家還是地方，都能看到一些鼓勵電競發展的政策。電競包含了體育精神，我們希望通過努力讓我們做的內容、選手，給社會輸送更多的正向社會價值。如果不輸出正向的價值，就算沒有監管，賽事本身也會受到很嚴重的影響。」

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關鍵字：LOL,騰訊,Riot Games,騰競,林松

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