用三倍券繳學雜費？家長一頭霧水　北市教育局：待中央說明繳費規範

▲經濟部說明，無論是學校學雜費或是私立補習班費用、幼兒園學費通通都能用三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

振興三倍券昨日上路，經濟部說明，無論是學校學雜費或是私立補習班費用、幼兒園學費通通都能用。但網路上有家長反映，安親班不收三倍券，甚至三倍券只能本人到學校註冊組繳納，不是每間學校都會收。對此，北市教育局表示，目前會等中央繳費規範，收到相關資訊後，會立即發公文至學校。

《ETtoday新聞雲》實際致電至各級學校。金華國中校長莊政龍指出，以往在開學前，教育局都會發公文告知學校如何收取學雜費等，但這次的三倍券使用方法尚未收到，該校家長目前也沒有提出繳相關疑問，校方將待教育局公文後，向家長說明，希望可以以家長方便的繳納方式為主。

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中正國中出納組也說明，學費、學雜費繳納方式本來就有很多種，如果銀行、超商可以配合收取三倍券，學校當然也可以配合，或是有配套說明校方收取到三倍券後如何存進銀行，學校都可以因應，雖然目前還沒有家長有繳費疑問，但之後將待教育局公文下來再與家長說明。

新北教育局也回應，學校學雜費、私立補習班學費可以使用紙本三倍券至學校與補習班繳納，但線上支付不適用。另補習班業者可依「經濟部因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券兌付要點」第四點進行兌現。

新北教育局也說，有關振興三倍券得否繳納學校學雜費部分，考量學校除學費及雜費外，尚包含代收代辦費及其他因教學或學校活動所衍生之相關費用，為確保民眾之權益，本案應由中央統一規定可使用項目及方式，以利各縣市遵循辦理。教育局將儘速發文教育部請中央釋疑，並將積極配合中央相關規定辦理。

