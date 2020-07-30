無死角賞美景！太魯閣「山月吊橋」8月12日首開放　每天總量管制800人

▲山月吊橋終於確定開放日期，預計8月7日線上預約、8月12日首場體驗。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園山月吊橋，終於確定開放日期，預計8月7日線上預約、8月12日首場體驗，每天總量管制800人參觀，欣賞360度壯麗峽谷風光，感受距離立霧溪谷深約153公尺高的刺激震撼。



太管處副處長陳乾隆表示，暑期迄今太魯閣入園人次已達24萬1千人次，接近恢復往年水準，遊客期待的山月吊橋也將在8月開放，幾經討論及測試，確定8月7日提供民眾網路預約申請、8月12日首場體驗，當日下午將開放2場次，每場限定200人，一場可以參觀45分鐘，感受令人心情激盪的太魯閣峽谷風情。

跨越太魯閣國家公園立霧溪，連接布洛灣往巴達岡的第4代山月吊橋，位於險峻的太魯閣峽谷內，2016年8月11日開工後，去年5月13日竣工，工程還獲公共工程金質獎「優等」，經太魯閣國家公園管理處進行週邊景觀縫合、無障礙設施工程後，今年8月12日將正式對外開放試營運。

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▲登臨山月吊橋可欣賞360度壯麗峽谷風光，感受距離立霧溪谷深約153公尺高的刺激震撼。

陳乾隆說，預約詳情及規則將在8月7日同步線上公告，民眾可以上太管處官網查詢，山月吊橋目前為試營運階段，暫不收費，朝委外經營方向著手。對於如此絕美的吊橋，花蓮民眾及觀光客都非常期待，預估也將會為花蓮帶來新一波的觀光熱潮。

「山月吊橋」，最早建於日治時期，是太魯閣峽谷中最長的鐵線橋，因「產金道路」開路炸山而損毀，太管處成立初期曾試圖重建，均限於技術問題未能完成。為峽谷遊憩安全太管處重啟山月吊橋復建計畫，並先辦理風洞試驗後，再完成吊橋委託設計，首要即確認橋塔及錨碇座基礎位置均屬穩定岩層，且應克服峽谷風勢，確認全橋振動之穩定性與行人舒適性，採用高架棧道減少對環境生態的擾動，並解決險峻山谷、陡峭邊坡及峽谷強風等施工問題。經工程團隊成功克服峽谷天險，完成吊橋工程並打造符合人本無障礙的景觀步道，工程更榮獲「第19屆公共工程金質獎」優等。

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