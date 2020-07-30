台灣呈現「封島」鬆懈狀態！國策院：第二波疫情會像海嘯襲來

▲「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」國策院召集人高永光提到，第二波疫情很可能像海嘯一樣反撲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣進入「後疫情時代」，學界卻不看好目前過度樂觀的狀態，台灣預防醫學學會理事長陳宜民今（30）日特別召開「新冠肺炎病毒疫苗發展的瓶頸及解決之道座談會」，國家政策研究基金會召集人高永光提到，台灣目前就是呈現「封島」的狀態，對疫情也過度鬆懈，當人人在讚頌目前「坐在神壇上的那個人」並讚揚台灣是防疫模範生時，也該擔心這成績可能「小時了了，大未必佳」，勸政府不要只是製造「神話」，要說「實話」，因為第二波疫情很可能像海嘯一樣反撲。

國家政策研究基金會永續組召集人高永光表示，現在看台灣的人民似乎對疫情已經過度鬆懈、樂觀，從戴口罩的狀態就能看出缺乏警戒心，尤其人人都在讚頌目前「坐在神壇上的那個人」並讚揚台灣是防疫模範生，但疫情有可能比大家想得更嚴重，只是台灣呈現「封島」狀態，很多人對疫情實際情況並不知情，如果不警覺，很多學者提到第二波疫情其實會像「海嘯」一樣襲來，他也勸政府不要只是顧著製造「神話」，要說「實話」。

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而台灣預防醫學學會理事長陳宜民也認同，並表示「疫苗是國安問題」，如果哪天其他國家研發出來了，台灣搶不到，會是很嚴重的問題。

▲中硏院研究員何美鄉認為，相關法規應該鬆綁，以免阻礙疫苗發展。（圖／記者林育綾攝）



中硏院研究員何美鄉也提到，全世界「原來是敵人的產業」如今都在合作，因為共同的敵人是新冠病毒，要把疫苗做出來就是想辦法各界合作拼湊，而相關法規也該鬆綁，才有可能促成合作，因此台灣疫苗研發進度會慢，她一點都不意外。

台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春也說「疫苗是國家的生物國防」，但現在看指揮中心都沒在談疫苗，真的很令人擔心，而他國的指揮官都派出對於病毒、感染研究有背景的防疫官，對這方面較有常識，但我國對於疫苗也沒有長遠的人才、發展規劃，「我要是小英，我根本都睡不著覺！」還說高階長官都沒專業背景去思考這些，如果防疫策略只是要「鎖國」的話，派一個大學生畢業去鎖就好了。

▲台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春。（圖／記者林育綾攝）