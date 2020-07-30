經SARS洗禮台灣死亡率僅1.5%　張上淳提「疫情下半場」4大省思

▲台灣大學舉辦「新冠病毒政策對應研討會」。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學今明（30、31日）兩天舉辦「新冠病毒政策對應研討會」。台大副校長、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，儘管世界各國疫情嚴峻，台灣相對趨緩，但這都歸功於SARS的洗禮，面對疫情的下半場，台灣應思考如何逐步解除邊境管制與世界各國來往、如何在防疫與恢復各種活動之間取得平衡，以及避免第二波疫情再發生。

截止今日為止，全球新冠肺炎疫情確診個案超過1695萬人，死亡人數超過66萬。張上淳今日演講題目為「台灣的防疫經驗與省思」，內容細數台灣過去七個月來的防疫作為，他指出，疫情讓全球都受到影響，而台灣目前有8成為境外移入個案，死亡率僅1.5%，相對全球數字來說是非常低，而台灣有今天這樣的成果，須回朔到一開始有很好的應變，包括提早全世界一個月以前啟動實驗室以及擴大檢測網絡、強化疫情監測系統、實施邊境檢疫及居家隔離、落實疫情調查與接觸者追蹤、加強醫療應變及照護系統、提供充足防護裝備等。

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張上淳說，看到目前各國疫情狀況，台灣受到SARS影響，學到很多教訓，相對歐美國家沒有經過SARS的洗禮，疫情至今仍居高不下，但面對未來，張上淳也說，疫情目前逐漸走到下半場，未來須思考如何逐步解除邊境管制與世界各國來往、如何在防疫與恢復各種活動之間取得平衡、如何避免第二波疫情發生、如何取得有效的疫苗及有效的治療藥物。

演講活動現場也有民眾提問，近期有些患者離開台灣後反而罹患新冠肺炎，是否台灣有需要做普篩的必要？張上淳回應，就防疫的立場，如果帶有病毒傳給別人，一定可以找到帶源者，尤其隔離14天要再傳染出去機率非常低，因此不是採減少，確診病例就少，「而是我們有信心，不需要花太大資源，就能把疫情控制在一定的範圍內」，但對於該做的調查跟檢驗，一樣也不會少。

也有民眾提問，台灣患者住院相較於其他國家患者而言，住院時間比較長，是否是因醫療需求，或是因為有健保補助的關係？張上淳也說，隔離治療期間其實都是CDC買單，目前不管是輕症、重症都是需要到醫院隔離，且台灣需要三採陰，因此住院時間得拉長。

