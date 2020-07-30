　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

STUDIO A慶新莊宏匯開幕　iPhone 7 Plus福利機入手價6,500元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

新莊宏匯門市將於明（31）日盛大開幕，蘋果經銷商STUDIO A新莊宏匯門市也將同步揭幕，特別推出「Apple夏末福利品」限量特賣會；在這次的福利機特賣會中，原價2萬8900元的iPhone 7 Plus狂打2.2折，入手價6,500元，直接現省2萬2,400元。

STUDIO A指出，這次的福利品特賣會包含了13.3吋MacBook Pro 256GB（原價5萬7,900元），下殺5.9折後只要3萬3,900元，相當於現省2萬,4000元。MacBook Air 128GB，原價3萬6,900元，5.9折後只要2萬1,900元，現省1萬5,000元。

另外還有11吋iPad Pro 64GB（Wi-Fi版），原價2萬5,200元，搭配 Smart Keyboard（原價5,790元），整套組合5.7折後只要1萬7,800元。原價2萬6,900元的iPhone XR直接下殺5.4折、現省1萬2,400元，只要1萬4,500元即可入手。

STUDIO A表示，除了新莊宏匯門市外，這次的「Apple夏末福利品」限量特賣會，也將於台北大安、苗栗尚順、台中中科、高雄大統、花蓮、羅東等6個門市同步舉行。上午10:30發放號碼牌，11:00準時開始販售。

不過各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，建議直接到現場詢問；另由於部分是限量福利品，若於一周內有異常問題，可辦理退貨（福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨或維修）。

▼STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會各門市福利品數量。（圖／STUDIO A提供）

▲▼STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會。（圖／STUDIO A提供）

除特賣活動外，開幕期間7/31起至8/25日，還有單筆消費滿3,000元即贈會員點數1,000點及AirPods全系列直降1,000元、SAP 雙18W快充充電組85折等優惠，新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac系列除享主機5％折抵、電腦擴充埠含SSD儲存碟256GB等好禮多選一外，再贈「2020父親節孝親雙好禮」；此外，還有舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多項優惠，下載「超級匯」App會員卡，消費滿3,000元即送200元(電子禮券)，同時還可搭配振興券使用。

不過，一般民眾可能都會對於福利品（展示機）的使用存有疑慮，因此STUDIO A也特別針對本次福利品項提供「SA認證主機」保固卡，享有自購買日起180日的延長保固，或可加購1,000元延長至365日保固服務，保固期間內，只要攜帶購買證明及SA認證主機保固卡，即可享本機自然損壞硬體保固維修。

另一方面，父親節即將來臨，即日起至8/16日前凡於官網單筆消費滿8,800元，或於全台STUDIO A門市購買主機加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac/iPhone系列即加贈與排隊伴手禮名店「六月初一」聯名合作的「2020父親節孝親雙好禮—8結蛋捲禮盒」，iPad / iPad Pro / Apple Watch系列也可於好禮多選一內挑選。

而配合響應政府「振興三倍券」而推出的「振興大加碼」活動，單筆消費只要滿3,000元即加贈會員點數1,000點，同時還可搭配使用振興券，點數除可作為購置主機折抵外，還可選購限量發售的精選禮品。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
張綱維落魄畫面曝光！羈押近4個月…頂「滄桑白髮」現身
野生「台劇男神」搭北捷…乘客低頭滑手機沒發現
19歲女吃感冒藥昏睡　慘遭性侵驚醒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

STUDIO A慶新莊宏匯開幕　iPhone 7 Plus福利機入手價6,500元

網傳 Galaxy Z Fold 2 全新渲染圖！　售價破58,000元

影／爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

Ansys 2020 R2助工程團隊創新！先進技術、平台增強功能加速產品上市

54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

Photoshop on iPad更方便了！增二大功能影像選取更精確

快訊／台灣之星5G也要開台了！將於8/4宣布正式資費

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

蘋果「機海戰術」搶市！傳明年推3款平價4G iPhone

STUDIO A慶新莊宏匯開幕　iPhone 7 Plus福利機入手價6,500元

網傳 Galaxy Z Fold 2 全新渲染圖！　售價破58,000元

影／爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

Ansys 2020 R2助工程團隊創新！先進技術、平台增強功能加速產品上市

54 年首次！CES 2021 因疫情關係宣布改為線上舉辦

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

Photoshop on iPad更方便了！增二大功能影像選取更精確

快訊／台灣之星5G也要開台了！將於8/4宣布正式資費

三星Galaxy Z Flip 5G 確定8/7在台開賣　單機入手價49,888元

朋友入住新屋！「想送禮家電」先不要：突然被送很煩　網曝最實用解答

「涉及毒品案」帳戶要被監管　北市婦急奔銀行...車手尾隨下場慘

蔡燦得遭節目誤植30年男友！　怨「公司很忙找不到人」…經紀人被惹怒不爽

落魄畫面曝光！羈押近4個月…張綱維頂「滄桑白髮」現身　檢請求從重量刑

黃智賢悼念王曉波：「老師」為和平統一奮鬥40年卻來不及看到

夏宇童睽違一年再上《飢餓》　同台「好朋友」孫協志歡慶200集　

辣牛肉、嫩煎雞柳條加了蛋沙拉！SUBWAY「繽紛捲餅」新上市　加碼抽AirPods

北韓持續「零確診」！官媒證實脫北者逃開城「未染疫」...提醒切勿鬆懈

富邦盃少棒／陳昱勛最欣賞堂哥陳子豪　國中不投球爸爸會擔心

彰邑城隍城隍睽違24年出巡！31日晚上七爺八爺先暗訪　沿路送平安符

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

3C家電熱門新聞

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

Google地圖8大實用撇步公開

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光！5.4吋機款單手持握沒問題

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

4大重點一次看！《動森》夏季更新30日發布

iPhone 7 Plus福利機入手價6,500元

Ansys 2020 R2助工程團隊創新

小米新專利「手機內建無線耳機」

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

爆料達人新預測！iPhone 12傳10月與新版iPad一同亮相

蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

更多熱門

相關新聞

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

蘋果產品向來為給人昂貴、高價的印象，不過近年來它們在產品定價策略上有所調整，逐漸縮小與人們之間的距離感。首款搭載ARM的MacBook，傳起價為799美元（約新台幣23,370元），13吋的MacBook Pro起價則為1,099美元（約新台幣32,150元），大概新推出的Mac最便宜的一次。

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

STUDIO A振興券優惠來了

STUDIO A振興券優惠來了

關鍵字：

STUDIO AiPhone XR福利機MacBook Pro新莊宏匯iPhone 7 Plus

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面