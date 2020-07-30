STUDIO A慶新莊宏匯開幕　iPhone 7 Plus福利機入手價6,500元

▲STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

新莊宏匯門市將於明（31）日盛大開幕，蘋果經銷商STUDIO A新莊宏匯門市也將同步揭幕，特別推出「Apple夏末福利品」限量特賣會；在這次的福利機特賣會中，原價2萬8900元的iPhone 7 Plus狂打2.2折，入手價6,500元，直接現省2萬2,400元。

STUDIO A指出，這次的福利品特賣會包含了13.3吋MacBook Pro 256GB（原價5萬7,900元），下殺5.9折後只要3萬3,900元，相當於現省2萬,4000元。MacBook Air 128GB，原價3萬6,900元，5.9折後只要2萬1,900元，現省1萬5,000元。

另外還有11吋iPad Pro 64GB（Wi-Fi版），原價2萬5,200元，搭配 Smart Keyboard（原價5,790元），整套組合5.7折後只要1萬7,800元。原價2萬6,900元的iPhone XR直接下殺5.4折、現省1萬2,400元，只要1萬4,500元即可入手。

STUDIO A表示，除了新莊宏匯門市外，這次的「Apple夏末福利品」限量特賣會，也將於台北大安、苗栗尚順、台中中科、高雄大統、花蓮、羅東等6個門市同步舉行。上午10:30發放號碼牌，11:00準時開始販售。

不過各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，建議直接到現場詢問；另由於部分是限量福利品，若於一周內有異常問題，可辦理退貨（福利品因數量有限，故僅能退貨、無法提供換貨或維修）。

▼STUDIO A「Apple夏末福利品」限量特賣會各門市福利品數量。（圖／STUDIO A提供）

除特賣活動外，開幕期間7/31起至8/25日，還有單筆消費滿3,000元即贈會員點數1,000點及AirPods全系列直降1,000元、SAP 雙18W快充充電組85折等優惠，新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac系列除享主機5％折抵、電腦擴充埠含SSD儲存碟256GB等好禮多選一外，再贈「2020父親節孝親雙好禮」；此外，還有舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多項優惠，下載「超級匯」App會員卡，消費滿3,000元即送200元(電子禮券)，同時還可搭配振興券使用。

不過，一般民眾可能都會對於福利品（展示機）的使用存有疑慮，因此STUDIO A也特別針對本次福利品項提供「SA認證主機」保固卡，享有自購買日起180日的延長保固，或可加購1,000元延長至365日保固服務，保固期間內，只要攜帶購買證明及SA認證主機保固卡，即可享本機自然損壞硬體保固維修。

另一方面，父親節即將來臨，即日起至8/16日前凡於官網單筆消費滿8,800元，或於全台STUDIO A門市購買主機加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，Mac/iPhone系列即加贈與排隊伴手禮名店「六月初一」聯名合作的「2020父親節孝親雙好禮—8結蛋捲禮盒」，iPad / iPad Pro / Apple Watch系列也可於好禮多選一內挑選。

而配合響應政府「振興三倍券」而推出的「振興大加碼」活動，單筆消費只要滿3,000元即加贈會員點數1,000點，同時還可搭配使用振興券，點數除可作為購置主機折抵外，還可選購限量發售的精選禮品。