蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

▲蘋果Mac Book與MacBook Air或MacBook Pro用戶如果使用相機保護蓋，要小心可能導致螢幕損壞等狀況。（圖／翻攝蘋果官網）

記者李錦奇／綜合報導

果粉們請注意！蘋果電腦發布警告，提醒Mac Book用戶不要安裝相機保護蓋，因為這可能會導致螢幕損壞，也可能導致自動亮度、真色調等功能無法正常工作。

蘋果表示，螢幕和鍵盤之間的間隙設計得非常嚴格，如果安裝了相機護蓋的情況下，關閉MacBook、MacBook Air或MacBook Pro，可能會損壞螢幕。另外，遮蓋相機鏡頭也可能會干擾環境光線傳感器，並導致自動亮度和真色調等功能無法正常工作。

蘋果強調，內建的FaceTime HD相機鏡頭，設計時考慮了用戶隱私，當相機處於運作狀態時，指示燈會亮起綠色，因此用戶永遠知道相機何時開啟。

蘋果提醒用戶，注意綠色的相機指示燈，確定相機是否處於運作狀態，並可在“系統偏好設置”中控制哪些應用程序，可以使用相機。

▲綠色的相機指示燈，如果沒有亮起，無法使用相機。（圖／翻攝蘋果官網）

蘋果也強調，Apple產品保護用戶隱私，並可控制自己的訊息，Apple產品和功能包括創新的隱私技術，旨在最大程度地減少Apple（或其他任何人）可以訪問的數據量，強大的安全功能有助於防止除用戶之外的任何人都無法訪問用戶的訊息。

如果用戶的工作環境，需要蓋住相機，蘋果建議遵循以下準則，避免損壞螢幕：

1.確保相機蓋的厚度不超過影印紙（0.1公釐）。

2.避免使用相機蓋，以免殘留粘合劑。

3.如果安裝的相機蓋厚度超過0.1公釐，請在蓋上筆電之前，先取下相機蓋。

《Macrumors》報導，蘋果之所以發出警告，可能源於MacBook Pro用戶的投訴，抱怨蓋好相機保護蓋後，螢幕竟出現破裂，包括MacRumors和Reddit等網站上，有很多相關報告和警告，尤其是邊框更薄的新型16英寸MacBook Pro，該問題似乎更嚴重。

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