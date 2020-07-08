STUDIO A振興券優惠來了！集點半價加購、最高折抵1,500元

▲STUDIO A振興券優惠。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

為了響應政府「振興三倍券」政策，蘋果經銷商STUDIO A將於7月15日起推出「A集狂省 VIP超狂加購」限時優惠活動，7月15日~8月16日期間凡於STUDIO A單筆消費滿3,000元即加贈會員點數1,000點，除可作為購置主機折抵外，還可選購限量發售精選禮品，只要50點，即可以半價加購，最高折抵1,500元。

STUDIO A指出，消費者只要在7/15~8/16期間於全台STUDIO A門市消費滿3,000元（可使用振興券）即加贈會員點數1,000點，可在官網「A集狂省」專區，選擇以50點抵500元、抵1,000元、抵1,500元或半價加購的限量禮品。

另外，STUDIO A也表示，自7月15日起，除可使用政府振興券消費購機，持「中國信託LINE Pay卡」於全台 STUDIO A指定門市(部分百貨店內門市除外)、STUDIO A官網、晶盛 Straight A 校園門市、Straight A 官網刷卡消費，即享 LINE Points 3%回饋(含一般消費1%基本回饋)；還有舊機換新機 Apple + Andriod 折抵100%及信用卡最高30期分期0利率等優惠。