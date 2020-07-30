半癱女慘被性侵 「還被逼角色扮演 」　她一碰到水電工身體清醒了

圖文／鏡週刊

北部地區出現一名惡狼A男，利用在愛心團體當志工的機會，性侵被他照護的身障女子，受害人最近向警方報案，指控惡狼多次將手伸進其尿布撫摸私處，還趁她打嗎啡止痛、無力抵抗時性侵她。此外，惡狼還因性騷其他女志工及自己的小姨子，被愛心團體逐出門外，但他又轉到一間教會當志工，宛如不定時炸彈。

小貓被A男性侵不只一次，她告訴本刊，自從她受傷後，視力大幅下降，A男卻利用她看不清楚的弱點，以「角色扮演」的方式性侵她。

「有一次他告訴我，等一下會有水電工到家裡修理水電，當時我打完嗎啡躺在床上，沒多久，就有一名男子跑進房間，說他很喜歡我，開始對我上下其手，那時房間沒有開燈，我根本看不到。」小貓餘悸猶存地說。

「我一直抵抗，但他的光頭太好認了，我一摸就知道是他，所以就大喊不要！你放開我！變態！但我越抵抗，他越興奮，他的姿勢讓我的脊椎非常不舒服，我感到很痛苦，他甚至還掐我的脖子，要我當他一輩子的性奴隸！」小貓告訴本刊，因為她半身不遂，加上又無處可去，只能隱忍，如今順利脫離A男的魔掌，才敢揭發這段可怕的往事。

在今年4月，小貓終於受不了A男的折磨，選擇吞藥自殺，自殺前還傳訊給好友，說自己是虔誠的基督徒，希望能以基督教的儀式來辦喪禮，所幸5天後她被救活，醒來時躺在新北市某間醫院裡。

住院這段期間，小貓不斷透過手機對外尋求協助，6月8日，一名住在南部的友人先將小貓接回家，之後將她轉送至南部某間教會，由牧師夫婦張羅照料。

小貓說：「一開始我沒有勇氣揭發A男，後來是藉由禱告，並且從詩歌裡找到自信心，才不再感到害怕，最後我覺得時候到了，也不希望有更多人受害，所以決定報警，對A男提出強制性交的告訴。」

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