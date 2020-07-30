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快訊／國民黨：李登輝走完98年傳奇一生　象徵「台灣歷史翻過一頁」

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記者羅婉庭／台北報導

前總統李登輝於30日晚間19點24分病逝，享耆壽98歲。國民黨表示，李前總統走完他98年傳奇的一生，台灣歷史也翻過一頁。

▲▼前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

國民黨今晚對家屬表達哀悼之意，回顧李前總統任內終止動員戡亂，推動國會全面改選、總統直選，帶領台灣民主轉型，他是中華民國第一任民選總統，他曾經是國民黨黨主席，但也讓國民黨走向另一個完全不同的階段。

國民黨表示，感謝李前總統給予大家的人生啟發，他一生功過後人自有評斷，希望李前總統安息，期盼家屬節哀。

對於李登輝辭世主因，榮總說明，李前總統2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器，由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

李登輝前年跌倒就醫後，就鮮少在公開場合露面，最後一次露面是總統蔡英文在今年1月14日剛勝選後，在總統府秘書長陳菊陪同下，一同到李登輝官邸拜訪，提前祝壽。之後就因嗆到引發吸入性肺炎後，住進台北榮總治療，屢次傳出過世消息，辦公室主任王燕軍也多次出面澄清死訊。

李登輝在今年2月8日因為喝牛奶嗆到引發吸入性肺炎，之後還出現持續發炎且頻繁發燒，肺積水無法完全排除，僅能以抗生素控制，多處於昏睡狀態，一直住在北榮中正樓22樓的總統病房，之後北榮和主治醫師也封口不談病情。

今年也高齡94歲、結縭超過70年的夫人曾文惠也在旁人攙扶下連續兩天前往探視，今晚家屬也都抵達醫院，陪伴李登輝到最後一刻。李登輝生前曾罹患大腸癌，有心臟、糖尿病、洗腎等問題，這次因喝牛奶嗆傷，引發吸入性肺炎，住院近半年，不幸於2020年7月30日病逝，享耆壽98歲。


 

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