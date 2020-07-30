快訊／陳其邁：李登輝已付出太多　剩下就是我們的事了

▲前行政院副院長陳其邁於臉書哀悼。（圖／陳其邁臉書）



記者陶本和／台北報導

前總統李登輝30日晚間病逝，前行政院副院長、民進黨高雄市長補選候選人陳其邁透過臉書表示，他已經為這塊土地付出太多，「剩下的，就是我們的事了」，他承諾台灣主體的民主支路，一定會堅持走下去。

陳其邁表示，在今天滿檔的行程中，接獲李登輝前總統逝世的消息，夜空暗沈，心情無比沈重，「台灣從威權走向民主，以最大的和平、最小的犧牲完成轉型，民主前輩們與李前總統，可說是共同扮演極為關鍵的角色。」

陳其邁說，當年李登輝面對國民黨內不同勢力的虎視眈眈，堅持以傾聽民意、廣納意見的方式，讓野百合學運成為國會全面改選的契機，也讓台灣從此走上一條與對岸完全不同的道路。

陳其邁表示，從廢除刑法一百條與二條一（懲治叛亂條例）到總統直選，台灣的民主越走越遠、越走越深。根據政大選舉研究中心最新的「台灣民眾台灣人/中國人認同趨勢分布」民調，台灣人認同感是67%，史上最高。

陳其邁指出，李登輝從日治到國民黨威權時期，再到台灣民主化，他已經為這塊土地付出太多，「剩下的，就是我們的事了。」

陳其邁表示，這幾天，他接受年輕世代的張博洋專訪、與高中生及大學生對談政策，他們都很有想法，也對台灣有誠摯的感情，「台灣主體的民主自由之路，我們一定會堅持走下去。」