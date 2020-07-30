走之前…「我要緊握你的手」　李登輝與曾文惠情牽逾一甲子

▲台灣首次總統選舉，前總統李登輝與妻子曾文惠在1996年3月23日手牽手到達投票站。（圖／達志影像）



政治中心／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。他與妻子曾文惠自1949年結婚至今超過一甲子。據說，曾文惠會愛上李登輝就是因為他「愛讀書」，兩人約會時總是在交換讀書心得，看出兩人的確是彼此的心靈伴侶。

曾文惠出身於地主家庭，姊姊跟妹妹都嫁給了醫生，只有她選擇嫁給出身於佃農家庭的李登輝，雙方雖在經濟地位上有一段差距，當時家中幫曾文惠介紹許多醫學院的男孩子，不過她都不喜歡，就是看上李登輝愛讀書。

根據李登輝獨子李憲文曾在一篇文章中談及父母的戀愛史，「地主的女兒嫁給佃農兒子，只因為覺得佃農的兒子很用功，又常流鼻涕，很可愛！」

曾文惠早年接受專訪時提到戀愛過程形容李登輝，「別以為學農學的人很呆板，李登輝和女朋友的約會比許多學文學的人都浪漫」。

曾文惠還透露，「我們在訂婚後，他每次來看我，總是帶一本書給我讀，下次再見，就要考我心得」，如此不同於他人的「招數」搏得曾文惠的芳心。

喜愛文學的李登輝，似乎天生就有著浪漫的性格，他曾用這段話表達對妻子的愛，「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧，我會好好的走，因為在妳的扶持和陪伴下，我已經非常滿足，沒有遺憾」。

日後李登輝棄學者生涯步入政壇，曾文惠甘願當一個「無聲的第一夫人」。曾文惠曾向友人表示，李登輝吩咐她，「不要到處亂跑，不要四處拋頭露面，只要管家就好，因為官場複雜，女人很容易講話失言惹禍。」這也造就曾文惠在媒體前的形象總是安靜嫻淑。

不過，李登輝也有對妻子溫柔的一面。在曾文惠陪李登輝赴美攻讀康乃爾博士學位時，閒在家中的她原想趁此學習開車，未料卻被李登輝阻止，原因是「你出門後到回家以前我會很擔心的」，這也讓曾文惠改學安全的高爾夫球，填補自己的空閒時間。

▼曾文惠29日在看護及隨扈陪同下，步出住家並搭座車赴北榮探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）