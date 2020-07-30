　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走之前…「我要緊握你的手」　李登輝與曾文惠情牽逾一甲子

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣首次總統選舉，前總統李登輝與妻子曾文惠在1996年3月23日手牽手到達投票站。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣首次總統選舉，前總統李登輝與妻子曾文惠在1996年3月23日手牽手到達投票站。（圖／達志影像）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲。他與妻子曾文惠自1949年結婚至今超過一甲子。據說，曾文惠會愛上李登輝就是因為他「愛讀書」，兩人約會時總是在交換讀書心得，看出兩人的確是彼此的心靈伴侶。

曾文惠出身於地主家庭，姊姊跟妹妹都嫁給了醫生，只有她選擇嫁給出身於佃農家庭的李登輝，雙方雖在經濟地位上有一段差距，當時家中幫曾文惠介紹許多醫學院的男孩子，不過她都不喜歡，就是看上李登輝愛讀書。

根據李登輝獨子李憲文曾在一篇文章中談及父母的戀愛史，「地主的女兒嫁給佃農兒子，只因為覺得佃農的兒子很用功，又常流鼻涕，很可愛！」

曾文惠早年接受專訪時提到戀愛過程形容李登輝，「別以為學農學的人很呆板，李登輝和女朋友的約會比許多學文學的人都浪漫」。

曾文惠還透露，「我們在訂婚後，他每次來看我，總是帶一本書給我讀，下次再見，就要考我心得」，如此不同於他人的「招數」搏得曾文惠的芳心。

喜愛文學的李登輝，似乎天生就有著浪漫的性格，他曾用這段話表達對妻子的愛，「如果有一天我要走了，我一定要在走之前，緊握妳的手，謝謝妳一輩子的照顧，我會好好的走，因為在妳的扶持和陪伴下，我已經非常滿足，沒有遺憾」。

日後李登輝棄學者生涯步入政壇，曾文惠甘願當一個「無聲的第一夫人」。曾文惠曾向友人表示，李登輝吩咐她，「不要到處亂跑，不要四處拋頭露面，只要管家就好，因為官場複雜，女人很容易講話失言惹禍。」這也造就曾文惠在媒體前的形象總是安靜嫻淑。

不過，李登輝也有對妻子溫柔的一面。在曾文惠陪李登輝赴美攻讀康乃爾博士學位時，閒在家中的她原想趁此學習開車，未料卻被李登輝阻止，原因是「你出門後到回家以前我會很擔心的」，這也讓曾文惠改學安全的高爾夫球，填補自己的空閒時間。

▼曾文惠29日在看護及隨扈陪同下，步出住家並搭座車赴北榮探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

▼曾文惠29日在看護及隨扈陪同下，步出住家並搭座車赴北榮探視李登輝。（圖／記者黃國霖攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂
快訊／李登輝辭世！北榮曝「生前最後病況」
快訊／前總統李登輝辭世　館長「8字飆罵」王炳忠
快訊／李登輝逝！王炳忠臉書「4字」惹議...親自回應了
擔心兒子冷！李登輝親手抱李憲文遺體進太平間　陪他走最後一段路
快訊／李登輝晚間病逝　陸官媒報導內容曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

物聯網到氫融合都懂...高虹安憶李登輝：汲取新知的熱情令人印象深刻

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

快訊／「民主先生」辭世　台聯：盼國人秉持李登輝精神繼續努力

快訊／民進黨哀慟：李登輝屢屢在歷史轉捩點扮演改革關鍵推手

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

物聯網到氫融合都懂...高虹安憶李登輝：汲取新知的熱情令人印象深刻

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

快訊／「民主先生」辭世　台聯：盼國人秉持李登輝精神繼續努力

快訊／民進黨哀慟：李登輝屢屢在歷史轉捩點扮演改革關鍵推手

鬆獅睡到四腳開開「流出床外」　下秒驚醒來回呆望：偶是誰

快訊／王金平向李登輝致敬！　「您的身影會留在大家的心裏」

快訊／蔡英文：李登輝鼓勵我　做決策時保持謙卑勇敢的智慧心

快訊／游錫堃：李登輝精神將與世人同在　共同守護最愛的台灣民主

李登輝98歲辭世　謝志偉：剩下來的就是我們的事了

中職／羅力7局8三振壓制、張進德3安猛打　富邦擊敗統一

《炮仔聲》劇情反轉！前妻闖入…渣夫甩開小四滾床對象「直接交換」

LIVE／李登輝遺體下樓！車隊一路護送至懷遠堂

快訊／不捨失去李登輝！賴清德：他留下的民主精神會永遠長存

Dua Lipa曬「台灣珍奶雪糕」…國外粉絲詢問度破表！　小美冰淇淋回應了

政治熱門新聞

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

快訊／李登輝病逝遺體暫放北榮　院方設置追思所

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

擔心兒子冷！李登輝親抱李憲文進太平間

快訊／李登輝媳婦張月雲返家30分鐘　再折返回北榮

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

前總統李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

王炳忠：我對李登輝的論定就是黨奸國賊

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

即／馬：李理念巨變，感念他對國家的付出

快訊／蔡英文：李登輝對民主貢獻無可取代

更多熱門

相關新聞

陳菊不捨李登輝辭世：我們失去了一位帶領台灣落實民主的民主先生

陳菊不捨李登輝辭世：我們失去了一位帶領台灣落實民主的民主先生

前總統李登輝30日19：24分逝世，享耆壽98歲。對此，準監察院長陳菊表示，「李前總統的離去，我們感傷、萬分不捨，我們失去了一位帶領台灣落實民主改革、走向世界的民主先生」。

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

外交部：持續發揚李登輝的民主自由理念

快訊／朱立倫哀悼李登輝：懷念「民之所欲、常在我心」名言

快訊／朱立倫哀悼李登輝：懷念「民之所欲、常在我心」名言

即／前總統李登輝辭世　館長「6字飆罵」王炳忠

即／前總統李登輝辭世　館長「6字飆罵」王炳忠

蘇貞昌哀悼李登輝

蘇貞昌哀悼李登輝

關鍵字：

李登輝曾文惠前總統

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

辛巴威醫護罷工　一晚7嬰死產

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面