彰顯疫情「中國擔當」　武漢9月辦國際防疫物資交易博覽會

▲武漢是新冠肺炎疫情最早的爆發點，當時還進行為期3個多月的封城防控措施。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

以「全球戰役中國擔當」為主題，今年新冠肺炎疫情最早的爆發地湖北省武漢市28日宣布，將在9月3到4日舉辦「2020武漢國際防疫物資交易博覽會暨2020中國（武漢）防疫經驗交流會」，旨在展示湖北抗疫經驗，於武漢打造交易平台。

湖北省醫療器械協會、湖北省網商協會等28日於武漢召開新聞發布會，表示博覽會將於武漢國際博覽中心舉辦，規劃展出面積3萬平方公尺，擬以12國語言進行全球直播發布，在武漢打造一個公共衛生安全防控、防疫醫療新基建及防疫防護物資供需交易平台。

▲7月28日，2020武漢國際防疫物資交易博覽會同期2020中國(武漢)防疫經驗交流會在武漢召開新聞發布會。（圖／取自中華網）

大會官方指稱，同期舉辦的2020中國（武漢）防疫經驗交流會將集中展示湖北省各級政府防疫經驗、英雄防疫事蹟，目的是「向全世界各國人民分享湖北省各級政府在此次防疫工作中的成功經驗，展示武漢人民在抗疫過程中的英雄事蹟，為世界抗疫工作獻上一份屬於武漢的答卷。」

湖北省網商協會會長許強指出，武漢作為本次抗疫付出最為慘烈的城市，防疫物資消耗量巨大，抗疫成果也受到了全球的矚目；如今全球疫情仍然嚴重，防疫物資依然是抗疫能否成功的關鍵。

官方表示，展會招商訊息發布不足一個月，已經有超過200家企業報名參展、超過3000個專業買家進行展會參觀預約登記，包括九州通、3M公司、霍尼韋爾、三奇醫療、國通器械、瑞康醫藥等。

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