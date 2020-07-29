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封城失自由…備感羞辱冒犯　義大利「確診」男高音：我這年紀需曬太陽

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▲▼義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）近日語出驚人地說，義大利祭出封鎖抗疫措施，剝奪了他的自由，令他感到「羞辱和冒犯」。

美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，波伽利昨天在極右派聯盟黨（League）黨魁兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）介紹下，在參議院小組會議中發表上述談話。薩爾維尼反對政府為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而採取的嚴格措施。

波伽利3月宣布自己確診染疫時，正值全國進入封鎖階段；他4月在米蘭大教堂為復活節暖心開唱，在現場沒有觀眾情況演出「奇異恩典」等多首經典名曲，撫慰人心；5月宣布康復。

▲▼義大利知名男高音波伽利（Andrea Bocelli）。（圖／路透）

▲波伽利4月在米蘭大教堂為復活節暖心開唱。（圖／路透）

波伽利昨天在小組會議中說，他3月10日得知自己確診時，「我跳進泳池，感覺很好」，只有輕微發燒。他指的顯然是住所私人泳池，因為體育館的公共泳池當時都已關閉。

波伽利對自己「沒有犯罪」卻無法離開住家感到憤恨難平。61歲的他還透露自己曾違反封鎖限制，說他這個年紀的人待在家並不健康，「我到了特定年紀，需要陽光和維他命D」。他並未提供更多細節。

在防疫限制最嚴格的階段，義大利民眾只有在從事必要工作、遛狗、採買食物或藥品時才能踏出家門。

對於波伽利這番話，義大利衛生部副部長席勒里（Pierpaolo Sileri）今天無奈表示，這名跨界男高音或許是「想表達每個義大利人因居家令而感受的種種不便」。

席勒里說：「我不會說出這些話，但我想他能用某種方式來解釋。」

波伽利在小組會議中還說，他認為疫情被誇大，「我知道有很多人（染疫），但我沒看到有誰接受重症照護」。他說：「我們都應反對遵守（防疫）規定，大家來讀讀書、走動走動、彼此認識、聊天、對話。」

在疫情最嚴重的時期，人口6000萬的義大利有多達4000人住進加護病房，有幾天則是每天都有數以百計患者病故。

波伽利後來宣稱他的話遭「誤解」，還說自己的基金會協助過許多患者。

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