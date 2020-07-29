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泰移工聯繫上了！莊人祥：21日就有腹瀉症狀　「這3天」要回溯疫調

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▲0729疾管署指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名30多歲的泰籍移工，在台灣待2年半後返泰染新冠，疫調匡列189名接住者，指揮中心今（29）日公佈核酸（PCR）、血清抗體檢驗結果，所有人均為陰性。指揮中心發言人莊人祥也公布與個案直接聯繫的結果。

莊人祥表示，該名移工說，他在台灣平時與女友活動範圍都以工廠附近為主，外出也會配戴口罩，21日回到泰國後，同日下午開始出現腹瀉症狀，25日是因為發燒才會被泰方採檢，指揮中心針對7月18日、19日、與20日的行蹤去做疫調，也會另外進行匡列，必要時會進行居家隔離與採檢。

請繼續往下閱讀...

揮官陳時中也移到，該名移工在泰方檢驗結果是弱陽姓，「這代表廠內傳染力低」，會持續追蹤接觸者，也不排除請泰方做第二次篩檢，釐清偽陽性可能性。

陳時中表示，根據目前調查，該名移工離台前較大的群聚場所，就是歡送會上來了10幾個人，活動持續1至2小時，未來會就公司員工與員工追蹤健保資料，一旦該區域有人有疑似症狀，就會做進一步調查。

莊人祥另提到，指揮中心有與勞動部拿桃園地區泰籍移工所在的資料，與健保進行比對，發現18位同公司泰籍移工有就醫紀錄，7月桃園地區泰籍移工因呼吸道症狀、腹瀉就診的人數，共計43為，這兩天會請桃園市衛生局協助採檢與進行血清抗體調查，確認當地是否有風險存在。

▲▼返泰COVID-19檢驗陽性移工之189名同公司接觸者，檢驗結果皆為陰性。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲返泰COVID-19檢驗陽性移工之189名同公司接觸者，檢驗結果皆為陰性。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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