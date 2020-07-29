珠心算10段高手8天爽住理K　「一次找5妹抓龍」帳單破72萬...喊貴怒告詐欺

▲陳姓珠心算達人到理容院連住8天，最後消費72萬多認為太貴，向店家提告詐欺。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名珠心算達人，在4月份新冠肺炎（COVID-19)嚴峻期間，跑到理K店按摩，卻在店內住了8天7夜，原本疫情期間店家僅營業到凌晨1點，但為了配合只能找按摩師加班整夜，最後8天共消費72萬多元，但達人的妻子卻找黑衣人上門「查帳」，最後該名心算達人還提告詐欺。

據了解，台灣知名珠心算10段的陳姓高手，在2020年4月間跑到中山區一家理K店（按摩、KTV)按摩，竟然一路從4月底入住至5月初，整整住了8天7夜，吃喝拉撒都由店內人員負責，且每次平均房內都擠滿2個至4個按摩師按摩，業者指出，最多還一次找5個按摩師在裡面。

店家還表示，3至4年前接手經營該店，陳姓男子就已經是店內的常客，雖然沒有常常出現，但都會固定時間來消費，但這次卻是首度連住8天7夜，連店家都表示因為疫情關係，原本24小時營業改到凌晨1點後就不接客，但陳男堅持不走，所以還特別安排按摩師加班。

店家強調，陳姓男子每次來消費都固定以信用卡買單，陳男妻子偶爾也會來店裡查看消費紀錄，但都是看一眼就走，這次陳男8天下來共消費72萬多，每天也都以信用卡結帳，但事後卻突然認為消費太高，陳男妻子則帶了「黑衣人」上門查帳。

最後陳姓男子還是向士林分局提出告訴，因案發地點為中山區，轉由中山分局處理，陳男指控店家消費金額太高，所以怒對理K店提告詐欺，店家到案說明，也提出相關消費證明，警方訊後也依詐欺罪嫌函送法辦。

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