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「看屁喔！」屁孩板橋KTV慶生被激…一秒混戰狂K　警力全到噴辣椒水GG了

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▲▼慶生變調安全帽互K，慘到警局過生日。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲慶生變調安全帽互K，慘到警局過生日。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

記者游宗樺／台北報導

新北市19歲王姓男子與18歲陳姓男子22日晚間邀朋友到板橋一家KTV慶生，一行人6男4女喝酒唱完歌後，準備搭車返家，卻在門口與另一派男子雙方口角衝突。王男與陳男突然拿安全帽K對方，卻反遭對方搶下，雙方扭打成一團。板橋警方獲報立刻出動快打警力到場，將兩邊通通帶回，並依妨害秩序罪及社維法偵辦。

據了解，王男與陳男晚間與其他8名友人前往板橋某KTV，替剛滿18歲的黃女喝酒慶生，卻跟其他包廂顧客起衝突。當時另一邊包廂的44歲陳男及35歲何男也幫37歲趙姓友人慶生，雙方同時準備離開KTV時，卻疑在門口對上眼。

王男與陳男向警方表示，對方先出言挑釁說「不然是在青三小！」才攔下對方質問，因為雙方都有喝酒，王男與陳男先動手推對方，再拿路旁安全帽K對方，王男與陳男的友人也加入「混戰」，雙方當場打起來，店家見狀趕緊報警。

▲▼慶生變調安全帽互K，慘到警局過生日。（圖／記者游宗樺翻攝）

板橋警分局獲報後，立刻出動快打警力到場，不到3分鐘大批警員到場，立刻噴灑辣椒水壓制雙方。警方將先動手的王男與陳男及友人帶回警局，依刑法妨害秩序罪移送地檢署偵辦。

另一方也參與打架的2名男子，則被依社會秩序維護法裁罰，當警方得知雙方只是為了一句「看三小」打架，也不禁搖頭，好好的歡唱慶生，最後卻搞成進警局過生日。 

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