陌生女進KTV包廂！故意「弄翻包包」火速偷走1萬元　被抓包繼續演戲

▲女網友的皮夾在KTV包廂內遭偷竊。（示意圖／記者許力方攝）

實習記者郭思妏／綜合報導

偶爾和朋友開心聚會，唱歌、喝酒聊天都是選項之一，有一名網友日前就發文抱怨自己在KTV遇到的瞎事，她邀請友人一同唱歌，想不到對方不但帶上朋友，而這個不速之客竟還在包廂內正大光明的偷竊，且毫無悔改之心，害這名網友錢財損失將近1萬多元。

這名網友於「爆怨公社」分享，她先前邀請幾名好友至KTV唱歌，但卻有其中一名友人帶了另名女生（簡稱A女）來參加聚會。趁著大家不注意，原PO包包內的東西被A女倒了出來，當她開始整理散落一地的東西時，發現皮夾不見了，經詢問後，對方竟從自己的身後拿出來。

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原PO檢查皮夾後發現，夾層中的鈔票竟然全不見了，她怒道，自己不可能一毛錢都沒帶出門，而且就在現場看著A女，她演技實在太差了，「好心請唱歌沒想到竟被乾洗！」

▲原PO皮夾內的錢全遭偷竊。（圖／網友提供）



此文章一貼出，不少網友紛紛在底下留言表示，「當場說你鈔票有做記號」、「直接報警了，不用給小偷面子」、「朋友都在現場，手腳還不乾淨，真的很糟糕」、「我覺得應該不是第一個被洗的」、「這手法真高」、「現在這樣的人，好像蠻多的」。

也有不少網友認為，「朋友擅自帶朋友來很不行」，「最不喜歡邀請朋友 然後朋友還帶不熟的人來，事前還不說的直接來」、「這種行為真的不行欸」。

原Po最後也在留言處現身回覆，自己「被偷了將近1萬多元，真的欲哭無淚」。經記者詢問後，原PO表示，事發過後，她也已經報案處理。