陳時中：泰移工「弱陽性」廠內傳染性低　將與泰爭取「二次採檢」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名30多歲的泰籍移工，在台灣待2年半後返泰染新冠，疫調匡列189名接住者，指揮中心今（29）日公佈核酸（PCR）、血清抗體檢驗結果，所有人均為陰性。防疫指揮官陳時中表示，「這代表廠內傳染力低」，會持續追蹤接觸者，也不排除請泰方做第二次篩檢，釐清「弱陽性」可能性。

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指揮中心表示，有關7月27日泰國官方公布自台返泰之新冠肺炎檢驗陽性個案，其189位同公司接觸者檢體之核酸及血清抗體檢驗結果皆為陰性，此代表該公司目前未發現有傳播風險，其他可能感染源仍持續調查中，現正比對個案在台行程。

▲返泰COVID-19檢驗陽性移工之189名同公司接觸者，檢驗結果皆為陰性。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

台灣截至目前累計81167例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含80,105例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、441人解除隔離、19人住院隔離中。

陳時中表示，根據目前調查，該名移工離台前較大的群聚場所，就是歡送會上來了10幾個人，未來會就公司員工與員工追蹤健保資料，一旦該區域有人有疑似症狀，就會做進一步調查。

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