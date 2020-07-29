川普反口罩貼文被控「假消息」！　又遭臉書推特刪除　長子一併遭殃　

▲川普此前曾因在推特上公開反對戴口罩而惹議。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

臉書在27日撤除出自《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）的臉書帳號的影片，因為有意圖散佈誤導大眾的錯誤資訊，此外也刪除總統川普 （Donald Trump）和長子小川普（Donald Trump Jr.）分享影片的貼文。這支遭下架的影片宣稱，民眾不需要戴口罩，且抗瘧疾用的「奎寧」（Hydroxychloroquine）可以有效治療新冠。推特和Youtube隨後也跟進臉書的處理，刪除含有新冠肺炎錯誤訊息的言論和影片。

一群自稱為前線醫生的人在影片中，站在美國最高法院前向媒體表示，美國並不需要口罩、封城等措施，目前已有「解藥」對付新冠肺炎。一名叫伊曼紐爾（Stella Immanuel）的醫生聲稱，使用奎寧可以有效地治療新冠肺炎，可是專家佛奇（Dr. Anthony Fauci）卻在媒體上刻意貶低奎寧的作用。

根據《野獸日報》（The Daily Beast），伊曼紐爾曾說「美國在醫療上使用外星人的DNA」，而白宮正在被「外星人與蜥蜴人掌控」。

該影片在被在臉書刪除前，已經至少有1400萬次的觀看。川普的長子小川普的推特也因「散佈誤導大眾或可能有害的新冠相關資訊」，被暫停帳號12小時。推特發言人解釋，「相關的貼文已經違反了我們對於新冠錯誤資訊把控的政策。」

小川普的發言人安德魯對於推特的決定作出回應，大科技公司正是美國言論自由的最大威脅，他們「正在介入這場大選」，現在只是因為分享的影片中，出現「醫療人員的觀點恰巧對反奎寧有所異議」，推特就實施禁言管制，這實在「有點太超過了」。

奎寧在醫療上一般都用於防治瘧疾和解熱，可以口服或注射，然而它的副作用包括耳鳴、重聽、嘔吐等反應。若患者使用不當，可能對人體造成危險。