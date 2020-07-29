蕭美琴到任履新　美國務院：美台關係史上最強健

▲蕭美琴到任履新。（圖／翻攝自推特／@TECRO_USA）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

駐美代表蕭美琴日前正式赴美履新，昨天在美國國務院與亞太助卿史達偉會晤。國務院東亞局今天推文表示，歡迎蕭美琴來到美國帶領駐美代表處，美台關係目前是史上最強健。

駐美代表蕭美琴24日正式到任，上任短短不到幾天，昨天便前往美國國務院與主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）會晤。

美國國務院東亞暨太平洋事務局今天推文表示，美方很榮幸歡迎蕭美琴來到美國帶領駐美經濟文化代表處，並強調美台關係從沒如此強健過。

國務院東亞局指出，針對台灣成功應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）及增強美台經濟與人民間關係的機會，史達偉與蕭美琴有很好的討論。

駐美代表處昨晚透過推特（Twitter）分享史達偉與蕭美琴會晤合照，並表示蕭美琴期待與史達偉團隊合作，讓台美夥伴關係更加緊密，未來幾年將致力擴展與美國在經濟、安全、文化與教育等方面交流連結。

蕭美琴昨晚也在個人臉書上表示，上任後行程滿檔，在疫情蔓延當下，跟美方各界的接觸不得不用電話視訊，但史達偉卻選擇在國務院內當面接待。

她表示：「儘管我們保持著社交距離，但戴得緊緊的口罩下是相見歡的微笑。台灣是世界良善的力量、可信賴的夥伴；台美間許多重要的議題有待我們一起努力提升！」

據了解，蕭美琴未來幾天將拜訪多位美國國會參眾議員，其中包含外交委員會成員。