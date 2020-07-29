搶領三倍券高峰期已過「銷量剩2成」　郵局確定8/1周六不加班

▲郵局連2個周六加班販售三倍券，本周六則規劃不加班。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院振興三倍券上路，中華郵政連2個周六加班服務民眾領券，首個周六18日銷售量創高峰達99萬4531份，但上周六僅剩46萬8,509份，人潮明顯銳減，銷售量僅剩一半。中華郵政表示，這周人潮大幅減少，僅剩第一周的2~3成，領券高峰期已過，本周六（8/1）確定郵局不加班。

根據中華郵政統計，7/15至7/25累計發放674萬9,326份，共兌付8億4,322萬5,700元。其中，首個周六加班日銷售量創高峰達99萬4531份，但上周六全日郵局僅銷售出46萬8,509份，人潮明顯銳減。

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▲全台郵局上周六僅售出46餘萬份三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政總經理江瑞堂表示，這周一、二領券人潮持續大幅減少，今天到上午也僅發售出10幾萬份，預期高峰期已過了，8/1確定不加班服務，但原本有營業的周六郵局則是照常，恢復原本以往的營業型態。

至於周六員工加班費部分，江瑞堂說，2個周六共有多少員工出來加班，還要再做統計，詳細數字會按照薪水比例計算，尚無統計數字；是否給予員工獎金部分，他則說，因為國營事業用人費用原因，沒辦法另編獎金，但會發放效率獎金，主要是計算各個支局發放效率，前20名會針對每台設備給1000元獎勵，以中華郵政1000多家局來說，大概會有200多家郵局能領到。

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