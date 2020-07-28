日本唯一「淨土」外地遊子返鄉被拒！正義魔人：會把病毒帶回來

▲岩手縣是日本唯一一個尚未出現確診案例的地區。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

岩手縣作為目前日本國內唯一一個尚未出現確診病例的地區，不只政府不敢大意，連當地民眾都繃緊神經監督彼此。有網友就抱怨，自己爸爸不但不讓他返鄉，還威脅他說，「要是你成為岩手第一起確診病例，可不是上上新聞就能夠解決的事。」甚至還有另一名網友說，自己想要參加岩手縣親人的告別式卻被拒絕。不過面對這樣「把親友當敵人」的壓力，岩手縣知事連忙呼籲縣民，不要如此針鋒相對。

根據《每日新聞》報導，一名住在東京的男性6月下旬向住在岩手縣盛岡市的爸爸傳訊表示，「我是不是應該回老家一趟了？」沒想到他的爸爸竟馬上回覆，「你不准回來」、「要是你成為岩手的第一起確診病例，可不是上上新聞就能夠解決的事。」讓網友超無奈，並把對話截圖上傳至推特，沒想到瞬間引發上萬網友討論，更有4萬多人轉推。

據了解，該名男子當下曾經反問爸爸「不是上上新聞就能夠解決的事」是什麼意思，爸爸的回答是，「如果自己的小孩感染新冠肺炎卻還回老家，馬上就會傳遍鄰里，到時候不知道會發生什麼事。」許多網友們紛紛分享類似經驗表示，「我妹也是岩手縣民，她說如果成為第一起確診案例就不用活了」、「岩手的家人不准我回去奔喪」。

自從鳥取縣4月10日出現首例確診案例後，岩手縣成為全日本唯一一塊沒有出現過確診的「淨土」。然而這樣的「好成績」，對當地民眾而言反而成為一種無形的壓力，大家不但卯起來互相「監督」，甚至對來自外縣市的民眾表示反感。據悉，有部分餐飲業者直接在店門口貼上禁止外縣市居民入內的告示。