詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業2萬至10萬交保

▲ 台東業者詐領擴大國旅秋冬補助，依詐欺等罪以2萬至10萬不等具保後傳。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東地檢署接獲台東縣政府函知縣內有多家旅宿業者，利用民眾身份資料不實申請108年「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」。檢察長陳松吉認為「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」是政府為提升國人旅遊意願，促進觀光產業活絡，編列預算補助旅宿業者良善政策，不肖業者不思提高服務品質，創造觀光產值，卻虛偽申報資料詐領補助，恣意違反國家政策，對於不肖業者之不法行徑，應予查辦遏止，即指派檢察官許萃華、王文成、林亭妤等成立專案小組指揮法務部調查局台東縣調查站、台東縣警察局刑事警察大隊積極偵辦。

台東地檢署專案小組自6月下旬即陸續開始執行搜索旅宿10處、傳訊負責人、相關旅宿工作人員及申請補助之住宿民眾共83人。經查，共有夏○○氣民宿、奧○卡民宿、卑○○園民宿等14家旅宿業者，以發給新台幣（下同）200至400元夜市抵用券或200元不等之現金為代價向民眾收取身分證等個人資料，再填載不實住宿紀錄。據以向台東縣政府、交通部觀光局申領住宿補助，不實申報住宿人數初估約544餘人，幸經縣政府發現異常，部分補助款項尚未核撥。上開旅宿業者負責人經檢察官訊問後認涉有詐欺、偽造文書等罪嫌，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保後傳，全案仍擴大清查中。

台東地檢署呼籲，日前正值疫情放緩，政府為振興國內觀光旅遊公布實施「安心旅遊方案」，推行防疫新生活運動，旅宿業者應思提升觀光服務品質、創造產業價值，莫以訛騙補助獲利，浪費國家公帑，民眾旅遊休憩亦應確實符合規定才據以申請補助，切莫貪圖小利而誤觸法網，讓全民落實防疫，放鬆生活，共同維護國內觀光產業及資源，。

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