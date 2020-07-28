「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

▲江啟臣透過臉書呼籲儘速修憲。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣28日指出，健全的民主絕對不能沒有權力制衡，修憲是為了「護民主、打濫權」，國民黨將以建立權責相符的政府為前提，落實權力分立相互制衡 為目標，不涉及國家主權變更為底線，全面思考修憲議題，進行修憲總體檢。

江啟臣繼上週中常會預告將提出三大修憲案後，下午於臉書發文，重申修憲的重要性與影響力。他表示，因為監察院人事權提名爭議，廢除考試院、監察院的聲浪再次成為媒體焦點。不同於其他法案只要國會多數就可以決定，在高門檻的修憲制度，國民黨不但同時擁有提案權，更有否決權，所以國民黨更要謹慎行使人民所交付的權力。

江啟臣強調，由於輿論與政治情勢，民進黨對於修憲的議題只停留在考、監的廢除以及公民權的下修，十分可惜，面對不知節制權力的總統以及執政黨，廢除考、監只是權力平衡的手段之一，當然可討論，卻不應該侷限於此。

江啟臣說，更應該思考如何約束總統擴權，設計一部「權責相符」、「監督制衡」、「防止濫權」的《中華民國憲法》；修憲需要公民複決，所以更需要民意的支持。

江啟臣表示，根據TVBS在5月26日所做的民調，恢復立法院行使閣揆同意權的支持度高達55%。總統到立法院常態進行國情報告的支持度高達54%。而閣揆同意權、國情報告常態化，正是約束總統權力的重要關鍵，更是超越朝野黨派的人民共識。

江啟臣強調，國民黨不是一言堂，但更不能陷入無法整合的困境。他已經請黨團及智庫儘速優先針對閣揆同意權、國情報告常態化提出修憲案。他也支持鼓勵黨團成員提出各項修憲案，讓討論更加多元。

江啟臣指出，應將權力及組織設計分開看待，考、監組織的變革甚至廢除當然可以討論，但是考試權、監察權獨立行使的精神不能廢。因為健全的民主絕對不能沒有權力制衡，所以他也期待可以看到更多關於考試權、監察權在組織廢除後如何轉移、如何獨立行使的思考與討論。

最後，江啟臣認為，不論任何一個政黨，修憲都需要內部凝聚的過程。執政黨也已經宣示將成立修憲平台，國民黨更要透過完整的溝通，才能形塑真正的共識。國民黨不會迴避修憲議題，但是更要謹慎、負責任的行使職權。