集資40萬只中8萬多　台中平和里長有點洩氣：繼續簽或捐做公益

▲台中市平和里長林煜舜兩度集資失敗後，後續將徵詢集資客意見。（合成圖／林煜舜臉書）

記者鄧木卿／台中報導

威力彩頭獎連續47期槓龜後，27日累積頭獎彩金近32億元，在台北、竹山兩地各開出1注，台中市平和里長林煜舜第2次號召2020人、集資40萬，結果合計只中了8萬多元，林受訪時語氣難掩落寞的說，不會再集資買彩券了，8萬多彩金的後續，不是繼續簽完，就是捐給創世基金會。

林煜舜在威力彩連槓46期時，在「我是北屯人」臉書社團，號召462人，每人出資100元，包下第一區的11個號碼，消息一公布，名額馬上爆滿，開獎結果，1個獎也沒中，於是透過臉書再度集資，推出總額20萬元的3種玩法，每人出資200元，名額1千人，不料人數還是一下子就額滿，因此他再組一團，同樣秒殺。

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第一組網路組，人數1175人，中了47700元，第二組845人，中了38400元，兩組人數2020人，出資404000元，合計中了86100元。

林煜舜受訪時語氣聽起來頗為無奈，他說，當初純粹是抱著好玩、姑且一試的心態在臉書上集資，不料獲得熱烈迴響，有了第一次，接著又有第二次，結果40萬元才中8萬多元，他會在臉書徵詢集資客意見，改簽今彩539、大樂彩，或是兩者都簽，直到簽完為止，或是直接捐給創世基金會。

最後林自我解嘲的說，現在想想有點做白工的感覺，不過，也得到全國知名度，比上次選議員的知名度高，還被封為威力里長，算是一個小收穫。

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