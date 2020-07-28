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竹山「大運發商行」開頭獎！秒變超夯打卡點　他遠從基隆南下嗨喊：沾喜氣

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記者白珈陽、莊智勝、陳羿妏／台北－南投報導

連槓47期的威力彩昨27日終於開出31.2億頭獎！獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮，由2名幸運兒均分，扣稅後每注實得金額12.5億元，創下單注獎金史上第八高的紀錄。而地點公佈後，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪開出頭獎的「大運發商行」，發現有很多民眾前來朝聖拍照，讓彩券行頓時成了另類打卡點。

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

一名身穿藍色上衣、來自基隆的男子受訪時提到，他與3名友人26日南下出遊，2天1夜的行程中，剛好到南投竹山一帶，還碰上威力彩開頭獎，今天就順道前來彩券行沾沾喜氣，花800元買了刮刮樂和彩券，同行的白衣男子則提到，他也買了2800元的威力彩，最後只中100元，獎落別人家，他也笑笑說「運氣問題啦」。

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

▲有遠從基隆來的民眾，到「大運發商行」買彩券沾喜氣。

位於南投竹山鎮的「大運發商行」開出頭獎後，葉姓老闆對於頭獎預兆並無太多著墨，不過有提到，彩券行距離香火鼎盛的紫南宮僅68公尺，位置相當靠近，平時香客拜拜結束後，都會順道前來彩券行；今天記者實地查訪，現場確實擠滿民眾前來打卡，瞬間變竹山超夯景點。

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼「大運發商行」開出頭獎後，店內湧入許多民眾。

▲南投竹山鎮的「大運發商行」開出威力彩頭獎後，成熱門打卡點。（圖／記者白珈陽攝）

另一處則由台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎，倪姓老闆娘開心分享頭獎預兆說，近日店裡都有蝴蝶飛進來，且還見到蝙蝠飛到騎樓休憩，當下心中就有預感「要開出頭獎了」，沒想到竟然成真。

▼「彩盈寶彩券商行」老闆娘笑著分享店內近期的神秘預兆。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北大安區開出15.6億威力彩！彩券行老闆娘笑曝神秘預兆「蝙蝠飛落」。（圖／記者游宗樺攝）

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