距紫南宮僅68m！竹山「大運發商行」氣勢旺爆　過往輝煌頭獎紀錄曝光

▲位於竹山鎮的大運發商行過去曾開出3次今彩539頭獎。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台北－南投報導

威力彩終結史上最長47連槓，31.2億元頭獎終於在昨晚開出，獎落台北市大安區、南投縣竹山鎮，由2注幸運兒均分，扣稅後實得金額約12.5億元，創下單注獎金史上第8高紀錄。位於台北、開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」老闆娘透露，近日騎樓有蝙蝠飛落，心有預感「要開出頭獎了」，沒想到居然成真；而位於竹山鎮的「大運發商行」距紫南宮僅68公尺，不只昨晚開出威力彩頭獎，過往更曾開出3次今彩539頭獎，財運相當旺。

大安「彩盈寶彩券商行」倪姓老闆娘表示，此次威力彩47連槓，頭獎彩金不斷累積飆破30億元，帶動驚人買氣，自昨一早開始，排隊人潮絡繹不絕，到開獎前未曾停歇，營業額是以往的4倍。老闆娘說，最近幾天店裡都有蝴蝶飛進來，且日前騎樓還有蝙蝠飛來休憩，當下心中就有預感「要開出頭獎了」，沒想到竟然成真，威力彩頭獎果真落在自己的彩券行。老闆娘女兒也笑說，店開了快20年，這次是第二次開出頭獎，上一次是2016年4月16日開出金彩539頭獎800萬元。

請繼續往下閱讀...

▲「彩盈寶彩券商行」老闆娘表示，店裡近日都有蝴蝶飛入，日前騎樓還飛來蝙蝠，沒想到真開出頭獎。（圖／記者李毓康、游宗樺攝）

而開出另一注頭獎、位於南投竹山鎮的「大運發商行」氣勢更加旺盛，雖然對於「頭獎徵召」葉姓老闆沒有太多著墨，但他表示，由於彩券行距離香火鼎盛的紫南宮相當近，僅有68公尺的距離，許多香客拜拜求財後，都會順手到彩券行裡試試手氣。

葉姓老闆說，這次威力彩不斷連槓、頭獎獎金越來越開，店裡的生意也跟著越來越好，前來包牌下注的客人絡繹不絕，根本忙到沒時間注意是誰中獎。除了此次威力彩頭獎外，大運發商行過去還曾開出3次今彩539頭獎，鄰近住戶得知後都直呼「真的是神明保佑！」

▼大運發商行開出威力彩頭獎，吸引遊客爭相拍照。（圖／記者白珈陽攝）

▼大運發商行距離紫南宮僅約68公尺。（圖／資料照）