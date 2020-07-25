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牛稠子「車站公園」正式啟用　林佳龍肯定地方努力打造台南新亮點

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▲台南仁德牛稠子「車站公園」，正式舉行啟用典禮，交通部長林佳龍專程南下剪綵揭牌，盛讚地方合作行銷創意成功打造台南新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德牛稠子「車站公園」，正式舉行啟用典禮，交通部長林佳龍專程南下剪綵揭牌，盛讚地方合作行銷創意成功打造台南新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立法委員陳亭妃，協助台南市仁德成功里鄭晴而里長，共同完成的牛稠子「車站公園」正式啟用，交通部長林佳龍剪綵肯定地方努力打造台南新亮點。

由地方自行規劃、民間力量支援、鐵路局資源協助的牛稠子「車站公園」，25日正式舉行啟用典禮，交通部長林佳龍專程南下剪綵揭牌，盛讚地方合作行銷創意成功打造台南新亮點，不僅是網紅打卡的熱門景點，更是新人拍婚紗的首選。

請繼續往下閱讀...

25日參加揭牌啟用典禮的民眾相當踴躍，立委陳亭妃.市議員陳怡珍贊助用車站公園設計的紀念郵票，並在場協助發送給參加的民衆，此外還有特色鑰匙圈、明信片贈送，都深受歡迎，許多民衆更當場體驗用「車站公園」專屬的郵戳，在現場書寫明信片寄出。

交通部長林佳龍表示，車站公園很有特色已紅遍全台，感謝鄭晴而里長用心規劃，讓鐵路局的除役鐵軌可以協助打造，他並建議可再爭取設置除役的火車頭或車廂，增添車站公園的內涵。

▲台南仁德牛稠子「車站公園」，正式舉行啟用典禮，交通部長林佳龍專程南下剪綵揭牌，盛讚地方合作行銷創意成功打造台南新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃表示，「車站公園」原本只是一塊空地， 在寸土寸金的年代，地主黃褔智先生願意同意無償提供使用，實屬難得，2019年10月開始，清除地上廢棄物及整地，當時依照的地形地貌，原計劃是要建構舞台，因看似火車月台，經她居間協助向鐵路局申請無償提供鐵道相關設施，終於獲得鐵路局的首肯。

於是將車站公園往鄉間小車站的意象做設計規劃，並在里長及里民的通力合作與相關單位的協助下，陸續完成「車站公園」現在的樣貌，目前已是民眾打卡拍照與婚紗攝影的聖地。對於林部長建議增加火車頭，陳亭妃表示設置的地點里長找好了，火車頭或車廂她已和鐵路局努力溝通爭取中。

▲台南仁德牛稠子「車站公園」，正式舉行啟用典禮，交通部長林佳龍專程南下剪綵揭牌，盛讚地方合作行銷創意成功打造台南新亮點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議長郭信良也一起與陳怡珍、吳禹寰、鄭佳欣、郭鴻儀、許又仁、杜素吟等議員前往祝賀；內政部次長陳宗彥、立委王定宇、文化局長葉澤山也到場祝福車站公園打響成功里的名號。

成功里長鄭晴而表示，「車站公園」位於成功二街內，面積近兩百坪，運來了上百公尺長的軌道，下方還鋪設RC枕木，並搭建簡易月台，月台以成功里的舊稱，取名「牛稠子」；且在鐵軌的前方架起警示燈桿以及柵欄等設施，形成一處平交道，真的很寫實，感謝立委陳亭妃協助爭取，還有里民及在地建設、工程公司的幫忙。

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