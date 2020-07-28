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國人消費力僅外國客38％！國旅爆發「難救觀光業」　學者嘆：幾家歡樂幾家愁

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲近期國旅市場爆發。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，今年上半年國際旅客減少471萬人次、產值蒸發1884億元。觀光學者表示，國旅市場產值有機會成長58％、2000億，但絕對無法補足國際旅客的大洞，且會呈現「幾家歡樂幾家愁」的狀況，過去倚賴國際旅客的北部、都會區等必定虧損，中南部、離島地區則可趁機大賺。

受到不能出國影響，近期國旅市場大爆發，偏鄉、離島一房難求，然而國人國旅消費力與國際旅客相比，可說只是九牛一毛，根據觀光局統計，2018年國際旅客每人每日平均消費191.7美元，其中日本219.35美元、大陸211.68美元、港澳202.31美元、韓國187.71美元、新南向165.81美元。

請繼續往下閱讀...

反觀國人每人每日花費48.9美元、每次僅72.99美元，比各國旅客每日花費還少，僅國際旅客日均消費的38％。

▲▼台鐵,旅客,車廂,觀光客,國旅,觀光,火車。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅客消費力僅外國人38％。（圖／記者李宜秦攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年國旅人次約可增30％、5000萬人次，產值約可增58％、2000億，第三季訂房量預估可增63％，且旅客會將原先打算出國的預算留用國旅，因此在國內消費金額會增加，對於高單價的遊程也比較會買單。且新增的國旅消費，傾向較多天數及較高品質，因此只要增加30％的旅次，就足以創造58％的產值。

黃正聰表示，儘管如此，國旅市場成長的部分仍無法補足國際旅客不來的大洞，且將呈現幾家歡樂幾家愁的狀況，過去高度倚賴觀光客的區域，如北部、都會區等，不可避免將大幅虧損，以國內旅客為主的區域，如偏鄉、離島、中南部等，就可趁機大賺一筆。

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊。（圖／記者李毓康攝）

▲上半年國際旅客減少471萬人次。（圖／記者李毓康攝）

針對近日偏鄉、離島旅客爆量狀況，黃正聰表示，前期趨勢必定如此，時間久了旅客會逐漸分流往中北部移動，他建議，可暫停東部與離島行銷、花火節延後、提供訂房爆滿資訊、縣市區域結盟分流、加強宣傳北部觀光、北部與中部互相送客，藉以達到分流效果。

黃正聰表示，根據訂單落點來看，訂房時間落在7月的為46％、8月39％、9月8％、10月後7％，可見多數人都是規劃在暑假出遊。訂房區域分布則為東部41％、南部28％、中部17％、北部14％。

另外，觀光局日前統計，台中市為安心旅遊補助用量最多第4名，黃正聰解釋，這是因為台中旅宿量大，約有3萬房，宜花東都僅約1萬餘房，平均下來台中市住房率恐怕只有宜花東的一半。

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