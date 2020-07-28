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「台灣潛在無症狀個案威脅一直都在」泰國移工確診　台大公衛提7點防疫計畫

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▲▼台大公衛新冠肺炎說明會,詹長權,陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大公衛新冠肺炎說明會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

泰國昨日公布新冠肺炎確診病例當中，有一名台灣返回的泰國移工，是否在台遭到感染，中央流行疫情指揮中心表示「無法排除」。台大公衛今（28）日召開記者會，院長詹長權表示，這顯示台灣社區中持續有潛在無症狀個案威脅！並提出7點移工防疫計畫，包含確診移工全廠、相關接觸者普篩等。

中央流行疫情指揮中心公布掌握情況，該名泰籍移工今年7月21日自我國搭機返回泰國，於7月25日確診；初步瞭解他在台工作2年半，公司還有8位泰籍移工，另有台籍員工數位，昨日接獲訊息後會先針對同住者做隔離，接觸者匡列完成後，也會立刻採檢，有症狀立刻送醫。

請繼續往下閱讀...

台大公衛今（28）日召開抗COVID-19說明會第二十四週，會中率先針對移工議題進行分析。詹長權表示，先前日本女學生與昨日泰籍移工離開台灣返國後遭到確診，說明台灣社區中有潛在無症狀個案威脅，國內應該針對外籍學生、移工進行集中檢疫，出入台灣也應該做相關檢測，此外，數位檢疫追蹤必須加強。

▲▼台大公衛7/28談新冠肺炎、移工確診議題。（圖／翻攝台大公衛直播）

▲台大公衛7/28談新冠肺炎、移工確診議題。（圖／翻攝台大公衛直播）

針對移工案件，也提出7點相關防疫計畫，特別是前4點應該立即執行，包含該名移工的工廠、宿舍必須分艙分流，移工宿舍要走向單人、單房、單衛浴，詹長權說，如果宿舍屬於擁擠的情況，應該要分開，這些是從從新加坡先前移工宿舍染疫經驗所得的學習；該移工全廠員工、接觸者應該進行核酸普篩。

詹長權也提到，國內目前篩檢量能足夠，建議移工出入境應該進行核酸普篩，移工居住環境安權位生必須全面檢查，移工也應該進型血清抗體的調查。

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