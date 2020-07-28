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75國爭搶新冠疫苗！聯盟定價基準「看國家收入」　傳最高每劑1170元

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▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲歐洲聯盟消息來源上週表示，COVAX的目標是在富國把疫苗價格定在40美元（約新台幣1170元），但柏克利否認。（示意圖／路透）

文／中央社倫敦/芝加哥27日綜合外電報導

一項全球新型冠狀病毒疫苗資助計畫的共同負責人今天表示，計畫協調人正研議疫苗的可能價格範圍，據報在此範圍內，最貴每劑40美元，但將商量讓富國與窮國分層定價。

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）同時也是負責協調疫苗融資及供應的COVAX計畫共同負責人之一。他說，COVAX沒有具體的目標定價，也將試著商量讓富國和窮國分層定價。

COVAX由全球疫苗與預防注射聯盟、世界衛生組織（WHO）和流行病防範創新聯盟（CEPI）共同引領，宗旨是保障全球公平取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，目標則是確保供應及分發20億劑疫苗給在2021年底前登記的國家。全球疫苗與預防注射聯盟本月稍早表示，已有超過75國表達有興趣加入COVAX計畫。

歐洲聯盟消息來源上週表示，COVAX的目標是在富國把疫苗價格定在40美元（約新台幣1170元），但柏克利否認。歐盟消息來源還提到，歐盟將試圖在COVAX計畫以外尋求更便宜的疫苗。

柏克利受訪時說：「價格區間很大，他們（指歐盟消息來源）只把最高的拿出來說。」他表示，COVAX幹部先前向歐盟官員說明時，提供了「不同價格的範圍」。

他告訴路透社：「（40美元）是給高收入國家的價格區間內的最高價，不是已確定的價格。」

柏克利說：「多數疫苗還在測試程序初期，要知道最終價格還為時過早；事實是，沒人知道價格會是多少，因為我們不知道哪個（潛在的COVID）疫苗有效。」

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