觀光市場慘兮兮！上半年「旅客少471萬人」　產值蒸發1884億元

▲上半年來台旅客少了471萬人次。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，各國疫情升溫，我國近日境外移入確診案例也大增，觀光產業日漸蕭條，復甦之路遙遙無期。今年上半年來台國際旅客統計出爐，據觀光局統計資料顯示，今年1到6月來台旅客僅126萬人次，較去年上半年597萬人次大減78％、471萬人次，若以每人來台消費4萬元試算，等於觀光產值蒸發1884億元。

為使產業正常營運，國際上多國日前都已解除封城，然而此舉導致疫情升溫，觀光業界原期望能與我國周邊防疫表現較佳的國家形成旅遊泡泡圈，有限度的發展國際觀光，然而近日連防疫表現亮眼的越南都破功，觀光勝地峴港出現確診病例，撤離峴港8萬人，再度實施防疫相關措施。

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▲觀光產值上半年蒸發了1884億。（圖／記者李宜秦攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，越南是台灣最重要的泡泡圈對象，隨著越南本土案例的爆發，泡泡圈的期待破滅，台灣的國際觀光復甦之路恐怕又更遠了。

觀光局統計，今年1到6月來台旅客大幅衰退，總計126萬1886人次，相比去年的597萬7259人次，大減78.89％、471萬5373人次，若以每人來台消費4萬元試算，等於觀光產值蒸發1884億元。

據統計資料顯示，我國主要觀光市場如大陸減少94.04％、港澳剪少79.51％、日本減少73.1％、韓國68.23％、東南亞減少70.89％。另外，據觀光局統計，6月出國的國人則僅有1萬8249人次。