峴港醫院一日激增11例新冠確診！　越南今宣布：航班火車巴士往來暫停15天

▲ 峴港國際機場。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

越南中部最大城市之一峴港（Danang）新冠肺炎案例近日激增，繼周末至少新增4起本土感染案例，昨（27）一間醫院出現11個確診個案。政府今（28）宣布，往來蜆港的所有航班全數停飛，巴士、火車服務全數暫停，為期15天，重返高度防疫戒備狀態。

綜合路透、越南快訊報導，越南25日發現自4月份以來的首起本土個案後，26日再度確認3起確診，4名染疫者全在峴港或周邊地區，政府隨即宣布重新啟動社交距離政策，並加派國內班機，準備疏散峴港市約8萬人，其中大多數人為旅客。衛生部門表示，撤離的8萬人返家後，都必須進行自主隔離。

到了27日，越南政府再度確認峴港一間醫院出現11起確診；根據衛生部門的說法，在所有蜆港染疫個案當中，有2名患者的狀況處於危急狀態，目前正使用呼吸器。

▲越南迄今尚未出現新冠肺炎死亡個案，迄今累計431人染疫。（圖／路透）

越南民航局（CAAV）副局長Vo Huy Cuong今透露，當局27日總計動員90架航班疏散受困峴港的遊客，「但大部分的人都已經在26日離開當地，且多是搭乘長途巴士或火車前往附近省份……目前所有撤離班機已全數取消。」

事實上，越南迄今尚未出現新冠肺炎死亡個案，當局採取嚴格檢疫措施及大規模檢測計畫，把染疫人數控制在431人。

根據最新政策，往來峴港的所有航班、巴士、火車等服務全數暫停15天，只有公務車及載運病人、食品、建築材料等車輛可以免除該項規定。此外，為期14天的社交距離政策也在今日正式上路，包括禁止20人以上的公共集會（辦公室、學校、醫院除外），民眾之間也必須保持1公尺的距離，鼓勵居民待在家中，美容院、按摩店家、卡啦OK、電影院、劇院及酒吧等非必要場所全數關閉。

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