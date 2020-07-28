碩士生「大學操場」掏出來狂搓...下秒噴射！女大生見「裙子一灘白濁」嚇傻

▲阿宏被依法判拘役60日。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

台中一名碩士生「阿宏」（化名）日前5度基於公然猥褻之犯意，在不同女子身邊手淫，並將精液抹到對方的褲子、裙子上後，便裝作沒事地火速逃離現場，行徑相當誇張。對此，台中地院審理後，依法判他拘役60日，得易科罰金。

判決指出，阿宏於2016年10月間在某大學的籃球場內，突然將生殖器裸露在外，並開始手淫，接著還將精液噴灑至A女的裙子上，之後便逃離現場。隔年5月、9月阿宏又兩度在公車上以同樣方式手淫，並再度將液體噴灑到不認識的女子的裙子上。

此外，阿宏又於2017年3月某日，在演唱會場地內，偷偷站到一名女子身後，趁著對方不注意，公然以徒手摩擦之方式手淫，並將液體噴灑至前方女子的褲裙上，旋即逃離現場，而事隔9個月後，阿宏又用同樣的方式將液體噴灑至女子的長褲上。

阿宏的惡劣行徑曝光之後，法官審酌其犯後態度尚可，且確實有積極填補各次犯行所生的損害之意圖，審酌其智識程度、婚姻狀況、家庭經濟等，依犯公然猥褻罪，共五罪，個處以拘役20日，應執行拘役60日，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日。

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