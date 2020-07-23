尾隨小六女童進女廁！高雄色阿公開口「摸一下給100」　警衛抓包超慘下場曝

▲張翁尾隨女童走進女廁，還要求以100元為代價撫摸胸部。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名張姓阿公去年（108）暑假在某國小內發現落單的12歲女童晴晴（化名），便假借尿急名義央求晴晴帶他到廁所，不料事後張翁卻伸出狼爪，以100元為代價強行撫摸晴晴胸部1分鐘，直到聽聞警衛腳步聲接近才收手逃離。事後晴晴父親提出告訴，高雄地院審酌後，依「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」，判處張翁有期徒刑3年2月。

判決書內容指出，張姓阿公108年8月4日中午時分在某國小內發現落單的女童晴晴便暗生色心，上前佯稱自己尿急、且對校園不熟，央求晴晴帶他前往廁所。年幼單純的晴晴不疑有他，當下便帶著張阿公前往廁所，隨後自己也走進女廁中如廁。

不料當晴晴踏入女廁後，卻發現張阿公尾隨身後，她緊張直問「你要幹嘛？」接著衝入廁所中。但張阿公快步跟入，還靠近表示「摸胸部，給100元！」當時晴晴嚇傻，連忙拒絕，「這樣子不好，等一下警衛會來！」但張翁仍不理會，逕自掀開晴晴上衣撫摸胸部，摸了2、3下，約1分鐘後聽聞警衛腳步聲靠近，這才慌忙逃離現場。

事後警衛發現異狀後連忙通報學校、警方，全案因此曝光，晴晴的父親憤而提告。張阿公起初還否認犯行，並反控當天是晴晴主動開口跟他借400元要買包包，遭到拒絕才會惱羞控告猥褻；但經訊問後張翁又改口認罪，坦承自己因一時思慮不周才會犯案。高雄地院法官審酌，認為張翁為逞一己私慾，未尊重小晴身體自主權，進而造成其身心受害，且犯後第一時間還狡辯，可見態度尚非誠摯悔悟；雖然張翁事後請親戚出面談和解，但晴晴堅決希望依法判決，因此考量犯罪動機、手段等情況，依「對未滿14歲女子犯強制猥褻罪」，判處張翁有期徒刑3年2月。