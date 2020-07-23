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新人必須聚餐！22歲嫩妹到場卻遇長官「大手摸奶」　新婚尪一反應她爆委屈

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▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲職場新鮮人好無奈。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

幾天後是妮妮(化名)22歲生日，她怎麼也沒想到，自己在生日前夕會遇見噁心事。作為公司新鮮人的她，近日被長官以「新人必須去」的理由，強制參加公司聚餐，然而卻遭營銷中心總監葛某強吻脖子和臉，而且大手在胸部亂摸，「威脅我要麼帶他回家，要麼和他去賓館開房好好聊聊。」

據《華商報》報導，妮妮大學畢業後，到陝西優居科技有限公司工作，7月5日轉正入職，此外她今年5月和男友領證結婚，兩人準備年底拍婚紗照擺酒席，新婚燕爾還找到了新工作，小兩口都很高興。

然而一場聚會打碎這份幸福。7月13日公司有聚餐，因丈夫已經煮了晚飯，妮妮向長官請假，但對方先是以業務不熟為由拒絕批假，隨後又說是董事長組織，新人必須去。無奈之下，妮妮當晚7時參加了這場聚會。

一頓酒足飯飽後妮妮準備回家，這時葛姓營銷中心總監稱要送她回家，「聚餐的地方離我家走路就幾分鐘，一路上他都在說自己喝醉了。到了樓下，葛某突然從我背後撲上來，從背後強行摟住脖子，手放到胸部，還強吻脖子和臉。」

▲▼ 女子參加公司聚餐後遭高管摸胸強吻還要去賓館開房 。（圖／大風視頻）

▲監視器畫面 。（圖／大風視頻）

妮妮憤怒反抗，但葛男並沒有停止自己的行為，強行勾住她的脖子，要拖拽她進大樓，「他要去我家，一邊拖拽我，一邊說知道我老公不在，我別想騙他。」妮妮警告葛男社區裡到處都是攝像頭，「他卻變本加厲，威脅我要麼帶他回家，要麼和他去賓館開房好好聊聊，又想再次撲過來。」

▼ 葛男強行猥褻女職員。（圖／大風視頻）

▲▼ 女子參加公司聚餐後遭高管摸胸強吻還要去賓館開房 。（圖／大風視頻）

妮妮掙脫後，嚇得跑出社區躲在門口飯店的牆角，給丈夫打電話，葛男追上來後，「他說我是跑不掉的，拉扯著我跟他走，把我往馬路上的車裡拖。幾分鐘我老公下來了，他假裝交代了一句工作，便以同事的姿態和我再見。」當晚出於恐懼，妮妮沒有和任何人講這件事。

▲▼ 女子參加公司聚餐後遭高管摸胸強吻還要去賓館開房 。（圖／大風視頻）

▲妮妮的公司 。（圖／大風視頻）

妮妮14日向公司反映此事，行政副總竟說讓兩人握手言和，「不應該是做錯事的人的問題嗎?我說不要錢要警方繼續處理，公司王姐一直給我說，懲罰別人的方法有很多種，讓我手下留情。但如果觸犯了法律，就應該承擔法律責任。」

然而葛男則表示，當晚飯局兩人都喝酒了，餐後妮妮說自己家是兩室，邀請他去妮妮家住，妮妮和老公睡一屋，讓他睡一屋。對此妮妮說，當天她是在電梯裡對公司張姓負責人和一位女生說的，未對葛某說過。

妮妮心碎表示，自己和丈夫才剛領證，發生這樣的事他覺得很憋屈，「我倆現在的狀態，可能要離婚。」目前葛男還在正常上班，公司負責人称，考慮到對公司、員工的影響，所以他還在繼續工作。警方目前已介入調查。

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