辣妹「隔著內褲」撫摸...58分鐘錄音檔曝光！他喊：你剛剛摸就知道，軟軟的

▲阿傑被依法判7月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿傑」（化名）擔任一間生活館的負責人，但他卻媒介女子「花花」（化名）以每次1千元的價格，為不特定男客進行半套性交易，自己從中抽取傭金。對此，桃園地院審理後依法判他7月徒刑，而案經上訴到高等法院後，高院法官駁回其上訴。

判決指出，阿傑基於意圖營利而容留、媒介成年女子與男客猥褻行為之犯意，讓花花與不特定男客進行半套性交易，自己從中收取400元傭金。不過，養生館詭異的營業方式引起警方懷疑，因此佯裝成男客到該處假意消費。

花花先是替對方按摩了約30分鐘後，就要求員警翻到正面躺著，過程中還時不時觸碰到對方生殖器，而等到對方的生殖器有反應之後，花花就伸手準備脫下對方內褲，而員警見狀，就藉故聲稱要去上廁所，實則通知支援的員警，並立即表明身分。

此外，員警也證稱，當時有講到「你剛剛摸就知道，軟軟的」，代表花花有摸到他的生殖器，而後他說要加節，花花就把他的內褲脫下來，摸他的生殖器。這時候他就表明身分，並當場查獲，而過程中員警也有錄下58分鐘的錄音檔，內容提及，「你要幾個？也可以要兩個。」、「加節有比較好嗎？」、「幫你按摩呀，問你呀？」，足以證明該生活館內暗藏不法性交易一事。

對此，阿傑辯稱，對於花花為男客進行半套性交易一事毫不知情，但法官勘驗各項證據後，不採信其說詞，依犯圖利容留猥褻罪，判他7月徒刑，而案經上訴二審後，二審法官維持原判，駁回其上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

按摩到一半...辣妹嬌問「要不要做保三」下秒直白diss：你沒女友，難免有需求

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」...父親氣炸狂追！校長、主任教官出面回應了

深夜臨檢酒店...警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到 歪頭「巨物掉出」猛盯著看