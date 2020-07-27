李眉蓁說婆婆「接地氣」　黃捷要她道歉：希望把胸部變小這句話收回去

▲黃捷針對李眉蓁婆婆台上致詞說到「說謊胸部會變小」一說，表達強烈不滿。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市長補選候選人李眉蓁陣營26日成立女力後援會，李眉蓁的婆婆上台力挺，與媳婦手牽手展現團結一心，感性的她上台致詞，說到激動處竟突然脫口而出「我說的都是真話，若有假話胸部會變小」；對此，時代力量市議員黃捷除了在臉書開轟，受訪時也表示：「其實作天她的婆婆這樣講完之後，當然整個台灣是非常譁然，就覺得說為什麼總是到了選舉，才要拿女性的身體出來做文章，是不是說不用身體來進行羞辱就不會選舉了嗎？」



黃捷進一步指出，她更驚訝的是今天李眉蓁本人的回應，她明白李眉蓁想要替婆婆緩頰，但她的說法是認為，這是一種幽默、開玩笑、接地氣的方式，「李眉蓁做為一個市長參選人，她自己應該要對於性別意識有一定的認識，甚至對整個高雄城市性別的環境，應該是要在一個高度之上才對，怎麼會覺得說這是一種笑話呢？這不是一個低級的笑話，把低級當有趣嗎？」

黃捷表示，她會發表看法，最終的目的是希望李眉蓁可以出來再澄清再道歉，也希望李眉蓁的婆婆拿把這句話收回去，否則這樣台灣的人民都不知道怎麼教小孩，難道大家面對自己身體的自主權，還要受這種「傳統的審美觀」所限制嗎？

另外，國民黨立委陳玉珍說，性平團體都是在台北這邊，「在天龍國、台北的人，不應該用自己的眼光看鄉下」，不要有台北觀天下的心態，不要看不起高雄人。黃捷認為，性平不該分縣市、不該分你我，不管在哪個縣市都該知道，「不是說有城鄉差距、性別意識就會有差距」，更何況在高雄有很多在地的性平團體，她認為陳玉珍的一句話其實抹煞了高雄在地團體一直以來的努力！

▲黃捷針對李眉蓁婆婆台上致詞說到「說謊胸部會變小」一說，表達強烈不滿。（圖／記者黃子倩翻攝）

黃捷臉書全文：

李眉蓁婆婆在李眉蓁的「女力後援會」上把「胸部變小」當作說謊的懲罰， 這樣的女力 #蓁眉力 ，低級玩笑 #蓁眉品 ！

請問胸部大小與道德操守到底有什麼關係？跟擔任市長的能力又何干？再者，身為女性，居然公開在造勢場合強化對於女性身體的刻板印象，這就是一種body shaming身體羞辱，配合男性凝視來物化女性，陷入乳房迷思，成為女性的豬隊友。

而李眉蓁不僅不出來澄清、道歉，甚至覺得這是幽默、接地氣？作為一個市長參選人，性別意識竟如此低落，如果真的當上市長，未來高雄市的性別環境豈不大倒退？

國民黨立委陳玉珍甚至稱「性平團體大部分都在台北，他們去放大歧視。」「天龍國不應該用台北的眼光去看鄉下，不要看不起高雄人。」是把我們在地的團體放在哪裡？性平團體這些年來的努力，就是希望未來的台灣社會能夠更尊重彼此的身體自主，不因身體的胖瘦、胸部的大小而受性別束縛，但陳玉珍一句話就輕易的抹煞大家的努力！更何況陳玉珍本人也非常需要重新接受性別教育，才知道不能隨便把手伸進別人褲頭。更重要的是，性平意識不分縣市更不分你我，錯了就是錯了，與其繼續暴露自身的歧視心態，不如趕緊道歉吧！

國民黨政治人物從「母豬論」、「又白又細的小腿」到「用肚子頂不會懷孕」，國民黨不羞辱身體就不會說話了嗎？不發表歧視言論就不會選舉了嗎？建議整個黨安排性平團體來上培訓課程，以免不斷錯誤示範，讓社會大眾都 #不知道怎麼教小孩。

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