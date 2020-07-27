補選倒數20天風波不斷！　李眉蓁吐「心累感想」：誅而後快乘以10

▲李眉蓁於直播「卿訴琳聲來尬聊」透露自己心很累。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

面對高雄市長補選日剩下20天！國民黨候選人李眉蓁接連受到論文抄襲風波，27日接受直播主「卿訴琳聲來尬聊」訪問，主動透露「心累」的感想，覺得自己遭受各種打壓、醜化，另外她也以民進黨立委林岱樺當年選舉作為例子，更稱目前現況她根本是「誅而後快乘以10」。

直播中，李眉蓁除了聊到受到父親影響從政，以及與家人間的相處狀況，她更透露，因為近日密集的選舉行程，確實讓她感到心累，原本想讓大眾看到她活潑、陽光、正向的一面，結果出現的全是抹黑。

2017年參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺曾提及「非我族類、誅而後快」，李眉蓁以此為例認為，對方同黨都深感同深受，何況她是不同黨的身分，現在的她簡直是「誅而後快乘以10」。

李眉蓁直言，民進黨會想辦法讓對手輸掉，口口聲聲說支持年輕人，但不支持的也是「誅而後快」，現在社會只能出現一種聲音，其他聲音只能被蓋掉，或者轉成抹黑，自參選市長成為主角後，感受相當深刻，有點被嚇到。

另外，回顧當初參選過程，李眉蓁也感謝黨主席江啟臣提名，當下她因為正義感、使命感大爆發，便決定參選了，原本想說「只是補選，抹黑情形可能不會那麼誇張」，結果宣傳過程民進黨仍是抹黑、造謠樣樣來，不過即便如此，她仍會堅持到最後一刻。



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