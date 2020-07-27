威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

▲威力彩頭彩獎金上修31.7億元，不少民眾搶當億萬富翁在投注站前試手氣。（圖／記者湯興漢攝）



記者曾羿翔／綜合報導



威力彩頭獎獎金上修31.7億，開獎結果稍晚揭曉，想當富豪還有機會。不過去什麼樣的彩券店面投注，會增加中頭獎的財運呢？ 有風水師就揭露，可以到「格局方正」或是「燈光明亮」的路沖、三角窗店面下注，開出大獎的機率較高。台彩網站公布威力彩今年以來開出最多次的2號碼，分別為「31」、「35」。

根據《三立新聞網》報導，風水大師「太子真人」指出，三角窗與路沖的店面，因為本身有煞氣、沖氣以及雜氣，導致氣場很強，適合開設彩券行、飲料店等人潮多的生意。太子真人還說，因為人旺氣就旺，對彩券行來說，就更容易開出大獎。

但太子真人也直言，「會中獎都是命中注定」，運氣好的人到哪家店都能中獎，是財神爺已在等著能獲大獎的人前來，而不是我們去找財神爺。

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▲威力彩今年以來開出最多次的2個號碼，分別為「31」、「35。（圖／記者湯興漢攝）



台灣彩券官網更新與公布威力彩2020年以來開出最多次的2個號碼，分別為「31」、「35」，從統計資料中也可發現，號碼「24」從2008年威力彩推出到現在，共被開出了244次，可以說是有史以來最紅的獎號。

威力彩頭獎金額27日再度上修，因民眾買氣爆棚，台灣彩券公司下午臨時宣布，上修預估的銷售金額，從原先的18億元調高到21億元，也讓頭獎金額從31億上修到31.7億元，直逼32億元，屆時若1注獨得，將創史上獎金新高紀錄。