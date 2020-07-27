　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼威力彩連47槓，頭彩獎金上看31億元，不少民眾搶當億萬富翁在投注站前簽注試手氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲威力彩頭彩獎金上修31.7億元，不少民眾搶當億萬富翁在投注站前試手氣。（圖／記者湯興漢攝）
記者曾羿翔／綜合報導

威力彩頭獎獎金上修31.7億，開獎結果稍晚揭曉，想當富豪還有機會。不過去什麼樣的彩券店面投注，會增加中頭獎的財運呢？ 有風水師就揭露，可以到「格局方正」或是「燈光明亮」的路沖、三角窗店面下注，開出大獎的機率較高。台彩網站公布威力彩今年以來開出最多次的2號碼，分別為「31」、「35」。

根據《三立新聞網》報導，風水大師「太子真人」指出，三角窗與路沖的店面，因為本身有煞氣、沖氣以及雜氣，導致氣場很強，適合開設彩券行、飲料店等人潮多的生意。太子真人還說，因為人旺氣就旺，對彩券行來說，就更容易開出大獎。

但太子真人也直言，「會中獎都是命中注定」，運氣好的人到哪家店都能中獎，是財神爺已在等著能獲大獎的人前來，而不是我們去找財神爺。

▲▼威力彩連47槓，頭彩獎金上看31億元，不少民眾搶當億萬富翁在投注站前簽注試手氣。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲威力彩今年以來開出最多次的2個號碼，分別為「31」、「35。（圖／記者湯興漢攝）

台灣彩券官網更新與公布威力彩2020年以來開出最多次的2個號碼，分別為「31」、「35」，從統計資料中也可發現，號碼「24」從2008年威力彩推出到現在，共被開出了244次，可以說是有史以來最紅的獎號。

威力彩頭獎金額27日再度上修，因民眾買氣爆棚，台灣彩券公司下午臨時宣布，上修預估的銷售金額，從原先的18億元調高到21億元，也讓頭獎金額從31億上修到31.7億元，直逼32億元，屆時若1注獨得，將創史上獎金新高紀錄。

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
財神爺託夢「威力彩7數字」：這組一注獨得　網一看獎號笑了
威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法
潘瑋柏宣布閃婚「先報告楊丞琳」！她一聽落淚...現場情況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

台南30元魚皮湯　魚肉是湯匙的「3倍大」！網狂敲碗：在哪？

退休老師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地

防李眉蓁條款！教部祭8項品保機制把關論文　違規最重停招、扣獎補助款

不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

南醫成功社區長照機構全責式日照中心啟用　陳時中：一起陪伴老寶貝

威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

財神爺託夢「威力彩7數字」！他公開獎號：這組一注獨得　網看「神奇組合」笑了

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

免出國！她推馬祖西莒私房祕境 賞世界唯二奇景「方塊海」超壯觀

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

台南30元魚皮湯　魚肉是湯匙的「3倍大」！網狂敲碗：在哪？

退休老師駕「百萬露營車」霸住20天　大雪山遊樂區停車格慘變營地

防李眉蓁條款！教部祭8項品保機制把關論文　違規最重停招、扣獎補助款

不明感染「有一就有二」！泰移工染新冠　醫：恐無法維持止防疫新生活

南醫成功社區長照機構全責式日照中心啟用　陳時中：一起陪伴老寶貝

威力彩飆32億「去哪買最旺」？ 　風水師：2店面能遇財神爺

專訪／高一生用2千條氣球做「赤龍」　放學趕工到半夜...崩潰一個月終完工

財神爺託夢「威力彩7數字」！他公開獎號：這組一注獨得　網看「神奇組合」笑了

徐睿知、Irene雙女神穿同款白洋裝尬仙氣　一個「優勢」定勝負

影／台積電可望躋身全球10大上市公司！分析師教你台股破新高的選股術

威力彩集資抱走32億怎麼分錢？　台彩教你避免贈與稅撇步

安格斯12星座一周運勢7/27-8/2　後疫情時代來臨！射手展開報復性消費

威力彩直逼32億！地震牌「5號碼」夯炸　內行揭露超猛包牌法

飯店推父親節優惠！1折價入台北凱撒　台北美福推買一送一

《全面啟動》10周年版確定撤檔！　無限期延後上映

三大名師推薦本週熱門潛力股！Mini LED、IC 封測、綠能股...6檔股票報你知

擔任蔡英文特助　呂孫綾：當主席分身到全台交朋友

存下人生第一桶金　「6招技巧」拒當月光族：先在桌上放撲滿

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

土雞蛋「熱到孵出小雞」！網嗨：記得買威力彩

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

南部妹子「穿比基尼騎車」　1.4萬人炸：求正面

31億威力彩今揭曉！中頭獎要面臨最難熬一周

台中超火爆聖地！變廢墟樂園內幕曝

快訊／傳泰國移工從台灣返泰確診！指揮中心緊急延後記者會

快訊／規模6.1地震狂晃10秒「全台有感」！網傻：好暈

更多熱門

相關新聞

財神爺託夢7數字　他公開獎號：一注獨得

財神爺託夢7數字　他公開獎號：一注獨得

「昨天夢到財神爺寫了一組號碼給我…。」台北一名男子作夢夢到財神爺，拿到了一組號碼，起床後深怕忘記，立刻抄了下來，再到投注站下注威力彩，簽下該組號碼，讓他鬆了一口氣，也將自己的彩券號碼公開。沒想到，眾多網友看見男子下注的號碼，紛紛笑翻留言，「會中才有鬼！」

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩買氣夯到爆！　台彩緊急上修頭獎金額至31.7億

威力彩避4號碼！吳念軒曝沒偏財運

威力彩避4號碼！吳念軒曝沒偏財運

台中千人集資拚31億元　有人夢見「金龍在天」

台中千人集資拚31億元　有人夢見「金龍在天」

信義區UA旗艦店舊址招租　500坪大店年租上看3000萬

信義區UA旗艦店舊址招租　500坪大店年租上看3000萬

關鍵字：

威力彩頭獎店面財神太子真人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

快訊／潘瑋柏宣布結婚：我有了共度下半生的另一半

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入！指揮中心下午2點說明

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面